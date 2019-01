Guide Michelin 2019 : de nouvelles étoiles dans la région ?

Le cru 2018, des évidences et des bonnes surprises

Michelin 2018



Un terroir et des jeunes chefs talentueux

C’est un moment tout aussi attendu que redouté des chefs cuisiniers. Lede France.Pour l’instant, on ne sait pas qui retombera sur Terre, ni qui s’envolera vers de cieux encore plus prestigieux. La seule information qui a été rendue publique :. Le guide, connu pour son intransigeance, s’était déjà adoucit l’année dernière. Une réponse, estiment certains critiques gastronomiques , aux reproches qui lui étaient adressés (pression trop forte sur le milieu, élitisme, etc.)Avec les étoiles, le petit livre rouge des gastronomes récompense la, la «» de la cuisine, la, leainsi que ladans la qualité des plats proposés.Dans une interview à l’hebdomadaire « L’Hôtellerie-Restauration », le directeur international des guides Michelin Gwendal Poullennec glisse queAutant de caractéristiques que satisfait le Nord-Pas-de-Calais.La région comptait, dans le guide 2018,– dont deux doublement récompensés, côté Pas-de-Calais. Sur ces 13 restaurants, 3 nouvelles étoiles, les autres étant des maintient.Des évidences –, à La Madelaine-sous-Montreuil, du chef Alexandre Gauthier – mais aussi, de belles surprises., a reçu sa première étoile sans même s'y attendre.Habitué du firmament ou tout nouveau dans la galaxie Michelin, la recette est la même. Deset une attention toute particulière au «», la provenance des produit : le plus local possible. La région a l'avantage d'être à la fois propice aux cultures agricoles et côtière, permettant de belles associations terre-mer.Et s’il fallait prouver que terroir et art culinaire sont compatibles, voire qu’ils se marient très bien, less’en chargent. On pense évidemment à, étoilé pour son Auberge du Vert Mont qui a importé son savoir-faire à Lille, avec le Bloempot ; à, à la tête du Rouge Barre, ou encore au couple, remarqués et salués par la critique dès l’ouverture du Rozo en 2017.