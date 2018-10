Halloween : cinq idées de sorties (pour les enfants et les plus grands) dans le Nord Pas-de-Calais

Le train de l'horreur à Arques

Chemin de Fer Touristique de la Vallée de l'Aa Oserez-vous prendre place à bord d'un autorail des années 50 un soir d'Halloween ? Le samedi 27 octobre à 20H30 un train de l'horreur partira pour Lumbres, son parcours risque d'être sanglant. Ce...

Escape game angoissant à Lille

Croisière effrayante à Clairmarais

Envie de vous marais? Découvrez la région au fil de l'eau avec ISNOR ÔMARAIS

Immersion avec des zombies à Lesquin

Halloween Expérience In Lusio

Jeu de piste spécial Halloween à Lille

Une (super) enquête pour Halloween 2018

Fantômes, sorcières et petits monstres effrayants viendront toquer à vos portes mercredi prochain. Mais pour fêter Halloween comme il se doit, les premières animations auront lieudans le Nord Pas-de-Calais.Chasses au trésor, trains fantômes et expériences terrifiantes : on a sélectionné pour vousdans la région.Attention, voyage angoissant en vue. L'association du Chemin de fer touristique de la vallée de l’Aa organise plusieurs expéditions à bord du. Une première, le 28 octobre, dans une ambiance familiale. Départ à 14h et 16h de la gare d'Arques.Le lendemain, le voyage sera réservé aux plus de 18 ans et... Le train partira à 20h30 pour un périple effrayant au milieu des zombies, clowns et autres créatures inquiétantes.Tarif adulte 7,50 euros, enfant (4 à 14 ans) 4 euros, billet famille (2 adultes, jusqu'à 3 enfants) 20 euros. Réservations par téléphone au 03 21 12 19 19 ou 03 21 93 45 46.Si le principe d'un escape game n'est pas rassurant à l'origine, ajoutez-yet l'exercice devient terrifiant. Le principe : un jeu d'évasion grandeur nature où il faut parvenir à s'échapper d'une pièce dans laquelle on est enfermés dans un temps limité.A Lille, l'escape game John Doe organisera des soirées Halloween du 20 octobre au 4 novembre. Au programme:et quelques énigmes à résoudre dans le noir.Les missions sont interdites aux moins de 16 ans, mais l'escape game précise qu'il n'y a pas de contre-indications "tant que vous n’êtes pas allergiques au piqûres d’abeille et que vous n’êtes pas". Pour plus de détails, rendez-vous sur la page Facebook de l'événement Vous pourrez partir à la découverte du marais de Saint-Omer et de ses légende lors d'uneEmbarquement prévu à 15h30 mercredi 31 octobre. L'activité est adaptée aux enfants qui pourront même...Tarif : 9,90 euros par adulte et 8.50 euros par enfant (4-13 ans). Sur réservation au 03.21.39.15.15 ou à fluvial@isnor.fr Fan de The Walking Dead ? Vous pourrez plonger dans l'univers de la série avec, à Lesquin. Le principe : vous vivrez une aventure immersive en réalité augmentée où vous croiserez toute sorte de créatures effrayantes.Vous serez commeoù vous découvrirez peu à peu le fil de l'histoire. L'attraction est adaptée aux enfants avec une "Halloween experience" pour les 7-11 ans les 31 octobre et 1er novembre de 10h à 17h30.Pour les adultes adeptes du grand frisson, le scénario "Nostrolab Zombie Invasion" propose un scénario avec la. Le complexe propose cette expérience de jour comme de nuit, pour les plus courageux.Tarif : 20 euros par personne de 10h à 17h30 et 25 euros par personne de 19h à 23h30. Réservations ici Au petit matin, le 31 octobre, c'est le drame :. L'inspecteur Potiron, en charge de l'enquête, cherche des petits détectives pour l'épauler dans ses recherches au coeur de Lille.Les enfants de 3 à 12 ans pourront donc mener l'enquête avec leur déguisement d'Halloween. Et les participants devront faire appel à leur esprit de déduction pour trouver le coupable parmi les 12 suspects. Cerise sur le gâteau : tout le monde recevra desà la fin du jeu de piste !Tarif : 11 euros par enfant, 9 euros par adulte. Mercredi 31 octobre. Durée : 1h environ. Réservations ici