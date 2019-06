Lille-Hardelot, c'est dimanche et il fera très chaud

Connaître ses limites

1 350 mètres de dénivelé

Pas moins de 23 degrés "ressentis" demain matin au départ de Lille selon Météo France. Une température qui pourrait même atteindre les 31 degrés durant l'après-midi. Mais pas suffisant pour décourager les 7 500 cyclistes qui partiront rejoindre Hardelot.Pour limiter les risques, des aires de ravitaillement ont été installées tout le long des 158 kilomètres qui séparent les coureurs de la ligne d'arrivée. Le premier à Aire-sur-Lys au bout de 60 kilomètres, le deuxième à Lumbres, aux 92e kilomètre et à Samer au 135e kilomètre.Les organisateurs ont tenu à rappeler quelques précautions avant le départ : respecter le code de la route, prendre sa carte d'identité, porter le casque, "avoir avec soi le matériel de rechange minimum : boyaux ou pneus et chambre à air en particulier" et surtout "connaître ses limites : éviter par exemple une ou deux difficultés si besoin".Des difficultés, il y en aura sur le parcours. En particulier à l'approche des vallons boulonnais, une fois les 75 premiers kilomètres parcourus. C'est la côte du Haut-Pichot à Verlincthun, qui devrait prendre le plus d'énergie aux coureurs avec un dénivelé positif de 1 350 mètres.Pour encourager les coureurs, c'est le Néerlandais Joop Zoetemelk, vainqueur du Tour de France en 1980 puis champion du monde sur route en 1985 qui sera le parrain de cette édition.