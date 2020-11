Malgré le confinement, le Nord et le Pas-de-Calais en alerte pollution atmosphérique

[ Épisode de pollution ] Atmo Hauts-de-France prévoit un épisode de pollution aux particules PM10 sur le Nord et Pas de-Calais aujourd’hui et demain,en niveau d'alerte sur persistance.



Le communiqué d'alerte : https://t.co/ByeXJPvkI0 pic.twitter.com/mkwv7yGzX7 — Atmo Hauts-de-France (@AtmoHdF) November 6, 2020

Un air pollué malgré le confinement

La préfecture prend des mesures de réduction des émissions



⚠️Épisode de #pollution : des mesures de réduction des émissions de polluants sont prises dans les départements du #Nord et du #PasdeCalais à compter de ce vendredi 6 novembre, 17h jusqu'au samedi 7 novembre, 23h59.

Retrouvez l’ensemble des mesures sur https://t.co/Aoxo5HgOox pic.twitter.com/HM4e4Tkm1L — Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) November 6, 2020

L'air du Nord et du Pas-de-Calais est chargé de particules fines. Une alerte pollution est déclenchée dans les deux départements depuis le 5 novembre. L'alerte doit durer au moins jusqu'à la fin de la journée de samedi, indique Atmo, l'agence chargée de la surveillance de l'air. Depuis le milieu de la semaine, la concentration moyenne dans l'air des particules PM10 a grimpé jusqu'à dépasser le seuil fixé à 50 µg/m3.Cette pollution peut paraître étonnante en plein confinement, alors que les activités humaines sont censées être drastiquement réduites. Il s'agit pourtant d'une situation habituelle dans la région. En cause, le beau temps et le vent faible. Exactement la météo des derniers jours dans la région.Ces conditions clémentes ne permettent pas de disperser correctement les particules fines qui s'amoncèlent dans l'air. Ces particules sont notamment émises par le chauffage individuel et collectif, essentiel en cette période hivernale. Ainsi, des épisodes de pollution atmosphérique avaient déjà été relevés lors du dernier confinement au mois de mars.Pour y remédier, la préfecture a pris des mesures qui concernent les industries, les agriculteurs et les particuliers. Le secteur industriel doit donc réduire ses émissions. Les agriculteurs et les particuliers ont interdiction de pratiquer l'écobuage et le brûlage à l'air libre.Le préfet demande également le report des travaux d'entretien et de nettoyage, effectués par les particuliers ou les collectivités territoriales, avec des outils non électriques (tondeuses, taille-haie…) ou des produits à base de solvants organiques (whitespirit, peinture, vernis décoratifs, produits de retouche automobile…). Ces mesures sont applicables jusqu'au samedi 7 novembre minuit.