Météo France : les prévisions pour ce dimanche 18 août (et le début de la semaine)

Dimanche matin

Après-midi

Températures

Tendances Météo France

C’est sous la grisaille que débute notre journée dominicale : d'après Météo France, le soleil se trouve occulté par une épaisse couverture nuageuse qui nous apporte des précipitations, parfois soutenues sur la quasi-totalité du territoire... avant qu’une timide embellie ne se dessine par le nord des Hauts-de-France, en fin de matinée. Le vent d’ouest reste soutenu et donne quelques pointes de 50 à 60 kilomètres par heure sous les averses.La perturbation s’évacue par l’est au fil des heures, et les averses se cantonnent de l’Avesnois au sud de l’Aisne, en début d’après-midi, tandis qu’à l’arrière le ciel se fait de plus en plus dégagé en se rapprochant du littoral. Le vent reste modéré et donne quelques rafales le long des côtes.Avec 14 à 17°C, les minimales sont à peine supérieures aux normales.Quant aux maximales, elles sont 1 à 3°C en-dessous, soit des températures de 19 à 23°C au meilleur de la journée.Lundi, un petit front secondaire vient réactiver les averses à l’ouest de la région, principalement à la côte, tandis que, partout ailleurs, le temps est plutôt serein. Malgré la présence des nuages, nous restons bien au sec.Le vent d’ouest reste sensible et les températures, stationnaires. Ce scénario se répète quasiment à l’identique mardi, malgré une remontée des pressions.Mercredi, nous retrouvons de bonnes conditions anticycloniques, avec un ciel bien dégagé dans l’ensemble. Le flux du sud est faible et les températures restent encore un peu fraîches pour la période.En ce dimanche, nous fêtons Hélène !Textes : Paul Renard