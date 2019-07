Météo France : les prévisions pour ce dimanche 21 juillet (et les prochains jours)

Dimanche matin

Dans l'après-midi

Températures

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

La perturbation pluvio-instable de ce samedi aura occasionné des cumuls parfois notables par endroits, et malgré une belle remontée des pressions, le ciel du petit matin reste encore assez nuageux, au vu de l’humidité résiduelle, selon Météo France. En cours de matinée, tout cela se dégage rapidement pour nous offrir un temps sec, doux et bien ensoleillé, à part peut-être sur l’extrême nord-ouest de la région, où la masse nuageuse tentera de résister plus longtemps !L’amélioration se poursuit dans l’après-midi, où seuls quelques nuages décoratifs virevoltent ici ou là, tandis qu'à la côte, le soleil se fait particulièrement généreux. Le vent d’un large secteur ouest est peu soutenu à 10 kilomètres par heure.Les minimales sont douces et globalement de saison, de 10 degrés vers Beauvais à 17 degrés pour Dunkerque.Et les maximales grignotent un ou deux degrés, avec 23 à 28 dans les terres.Ce ne sont que les prémisses d’une vague de chaleur qui nous attend dans les trois jours à venir : 15 à 29 degrés lundi, 18 à 33 mardi, 21 à 37 mercredi, qui en marquera le pic avant une baisse des valeurs à partir de jeudi. Pour l’heure, Météo France ne prévoit donc pas de canicule à proprement parler.Côté ciel, les conditions anticycloniques se maintiennent : lundi, le ciel se fait généralement peu nuageux, malgré la présence sur l’est des Hauts-de-France d’un léger voile. Mardi le temps est estival, peu nuageux et sec, et mercredi, le soleil domine sans partage.En ce 50e anniversaire du premier pas de l’homme sur la Lune, nous fêtons également Victor !