Météo France : les prévisions pour ce dimanche 25 août (et le début de la semaine)

Dimanche

Après-midi

Températures

Tendances selon Météo France

Du grand beau temps selon Météo France, mais attention à la qualité de l’air !Malgré des pressions revues à la baisse, nous conservons pour les prochains jours de bonnes conditions anticycloniques. Après une nuit calme et étoilée, c’est donc le roi Soleil qui prend les commandes dès potron-minet. Le vent de sud-est, continental et sec, est faible à 10 kilomètres par heure.Aucun changement significatif n’est attendu au fil des heures : l’après-midi s’annonce toujours aussi estival et ensoleillé, mais temporairement quelques stratus peuvent s’inviter au littoral, en marge d’une petite dégradation qui circule entre l’Espagne et la Bretagne. Le flux reste faible et une petite brise marine se met en place.Dans ces conditions, les températures s’avèrent tout à fait estivales, tant pour les minimales, 12 à 19°C……que pour les maximales qui affichent 27 à 29°C au littoral, 29 à 33°C dans les terres. Ces températures élevées associées au vent faible amènent toutefois un épisode de pollution à l’ozone pour le Nord, le Pas-de-Calais et l’Oise.Lundi, les stratus côtiers de la veille favorisent en fin de nuit la formation de brumes et de brouillard sur l’ouest de la région. Ils seront vite dissipés pour laisser place à une nouvelle belle journée ensoleillée.Notons toutefois que, par cumulification diurne, quelques gouttes ne sont pas impossibles le long des frontières belges. Les températures restent élevées et elles vont encore grapiller quelques degrés mardi, sous un soleil toujours aussi généreux.Enfin mercredi, après une journée ensoleillée, on note quelques averses en soirée au sud des Hauts-de-France, en marge d’une perturbation arrivée sur la Bretagne.Ce dimanche 25 août, nous fêtons Louis !Textes : Paul Renard