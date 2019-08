Météo France : les prévisions pour ce jeudi 29 août (et pour la fin de la semaine)

Jeudi

Après-midi



Températures

Tendances selon Météo France

Selon Météo France, cette journée du 29 août commence avec des nuages résiduels, voire des nuages bas en se rapprochant de la frontière belge.La suite du programme est plus réjouissante, puisque la masse d’air va s’assécher et le soleil va grappiller de plus en plus de place. Le vent orienté à l’ouest nord-ouest reste faible à modéré toute la journée.Comptez sur des valeurs très homogènes et encore élevées le matin puisque Météo France annonce 15 à 17°C.Quant aux maximales, nous allons mieux respirer aujourd’hui avec 20 à 22°C près du littoral et 24 à 27°C du nord au sud de la région.Pour vendredi les prévisions se confirment : la journée sera agréable, tout au plus pimentée d’un voile de nuages qui viendra annoncer une dégradation dans la région, la nuit de samedi à dimanche. Les minimales seront en baisse, avec 10 à 15°C, et les maximales quasi stationnaires.Pour ce week-end, si vous avez prévu de venir, par exemple, à la braderie de Lille et que vous aimez la chaleur, venez samedi ! Pour des températures plus fraîches, venez dimanche !Côté ciel rien à dire : il va faire beau samedi mais les températures vont une nouvelle fois grimper pour atteindre ou dépasser par endroit les 30°C.Dimanche, après les quelques averses de la nuit, nous aurons un ciel peu nuageux à nuageux mais des températures maximales de 18 à 21°C.Bonne fête à Sabine et Sabrina !Textes : Anne-Sophie Roquette