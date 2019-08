Météo France : les prévisions pour ce lundi 19 août (et pour ce début de semaine)

Lundi matin

Après-midi

Températures

Tendances

Selon Météo France, en cours de nuit, un petit front secondaire a abordé la région par l’ouest, amenant quelques faibles et rares averses. Des averses qui progressent ensuite petit à petit dans les terres, sur le Nord et le Pas-de-Calais. Partout ailleurs, le ciel reste globalement assez nuageux, à l’exception de l’Aisne qui bénéficie de larges éclaircies. Le flux de sud-ouest reste sensible, avec des rafales vers la côte.Les averses poursuivent leur progression vers l’est, tout en perdant de leur intensité. En terme de cumuls, on attend tout au plus 3 millimètres. Le flux de sud-ouest est toujours bien présent, ainsi que les rafales côtières.Les minimales restent quasiment stationnaires : 11 à 16°C……Ainsi que les maximales, qui affichent 19 à 22°C au meilleur de la journée.À partir de mardi, les conditions redeviennent nettement anticycloniques, et malgré quelques rares averses en matinée, la journée se fait lumineuse partout.Mercredi, la situation s’améliore encore et les maximales en profitent pour entamer une petite remontée : 23° en moyenne.Une remontée qui se poursuit jeudi sous un soleil dominateur, malgré quelques nuages sans conséquence à la côte, un scénario que nous retrouvons vendredi et samedi, sous des maximales qui grimpent jusqu'à 28°C.Enfin dimanche, le flux bascule au sud et le ciel se couvre par l’ouest au fil des heures, le tout avec de bons indices de confiance : 4 sur 5 pour jeudi et vendredi, 3 sur 5 samedi et dimanche. L’été n’est pas terminé !Ce lundi, nous fêtons Jean-Eudes.Textes : Paul Renard