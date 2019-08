Météo France : les prévisions pour ce mardi 27 août (et pour le reste de la semaine)

L’épisode de pollution de l’air (ozone et particules) va se poursuivre aujourd’hui sur le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme. Il va faire très chaud une nouvelle fois !



Comme hier, des formations brumeuses se développent en fin de nuit de la baie de Somme au Boulonnais, selon Météo France. Ailleurs, ce sont des petits "cirrus" qui se développent mais ne gâchent pas l’impression de beau temps. Quant au vent, il va rester peu soutenu du matin au soir.Les nuages d’altitude quittent le ciel des Hauts-de-France, laissant des nuages qui peuvent s’épaissir par le sud et peuvent déjà, en fin de journée, lâcher quelques averses sur l’Oise et l’Aisne.Les minimales, déjà, affichent au petit matin, 14° à 19°C.Très vite elles vont grimper pour atteindre au plus chaud de la journée 26° à 35°C !Mercredi, comme bien souvent après une période de chaleur intense, c’est un temps instable qui nous attend. Les nuages prennent le dessus et délivrent des averses éparses. Dans l’après-midi, des orages devraient se développer à l’est d’une ligne reliant Lille à Rouen, pour disparaître en soirée.Les températures vont baisser, non pas le matin puisque Météo France prévoit 18°C en moyenne, mais bel et bien l’après-midi où une baisse moyenne de 5 degrés est attendue.Jeudi sera une journée apaisée et rafraîchie (températures de saison 15° et 24° en moyenne), quelques averses résiduelles peuvent sévir sur l’est de la région en début de journée. Un ciel d’éclaircies s’imposera par la suite.Enfin, la tendance de vendredi laisse à penser que nous aurons une dégradation essentiellement nuageuse et que les températures resteront respirables.Ce mardi 27 août, nous fêtons Monique !Textes : Anne-Sophie Roquette