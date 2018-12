Météo France : les prévisions pour ce mercredi 26 décembre (et les jours suivants)

Les jours suivants

En cette dernière semaine de l'année, desont attendues dans le Nord et le Pas-de-Calais. Après une nuit claire et étoilée, quelques grisailles vont se développer ici ou là.Mais elles vont rapidement se disloquer en matinée pour laisser place à un ciel partagé entre. Un petit vent variable mais faible circule gentiment à 10 km/h.Pas de grand changement dans l'après-midi, si ce n'est l'apparition d'un voile d'altitude qui ne viendra pas altérerhivernal.Avec le ciel bien dégagé de la nuit,dans les terres avec des valeurs négatives qui peuvent descendre jusqu'à -3°C. Et quelquesau sol peuvent alors se produire, prudence donc sur les routes au petit matin.Quant aux maximales, elles restentpar rapport à celles de mardi.Ces bonnes conditions anticycloniques se poursuivront durant les trois journées à venir., c'est un scénario qui se joue quasiment à l'identique de ce mercredi avecen début de matinée, suivi d'un ciel clair pour le reste de la journée., avec un vent qui bascule à l'ouest, la masse d'air se fait pluset la masse nuageuse un peu plus présente.Enfin, uneva tenter (sans grand succès) de s'imposer dans notre ciel mais elle restera bien affaiblie sous ce régime de haute pression.