Météo France : les prévisions pour ce mercredi 28 août (et pour le reste de la semaine)

Mercredi

Après-midi

Températures

Tendances selon Météo France

Comme il y a de l’humidité dans l’air, l’atmosphère va être lourde !Selon Météo France, la journée commence sous un ciel nuageux à très nuageux, qui va quand même rester assez lumineux, grâce à la présence de quelques éclaircies. Le vent est orienté au sud-ouest reste faible à modéré.Au fil des heures, le temps va devenir de plus en plus lourd et instable. Les nuages vont gonfler, lâcher des averses qui seront de plus en plus présentes et pourront devenir orageuses en fin d’après-midi. Les précipitations s’estomperont dans la seconde partie de la nuit prochaine.Quant aux cumuls de précipitations, ils devraient être de 5 à 10 mm et atteindre localement les 20 mm. À noter aussi, sous les orages, des rafales de 40 à 50 km/h.Les minimales affichent des valeurs supérieures de 5°C, par rapport aux températures habituellement relevées pour cette période. 15 à 19°C ce matin.Quant aux maximales, elles vont baisser mais seront encore 6°C au-dessus des valeurs de saison : 21 à 31°C.Regardons à présent ce que nous réserve la fin de cette semaine selon Météo France.Jeudi, les pressions vont redevenir légèrement anticycloniques. Le matin, il y aura certainement quelques gouttes sous une dégradation essentiellement nuageuse, suivie l’après-midi d’un ciel d’éclaircies.Si vous êtes en bord de mer, sachez que vous aurez quelques rafales de vent (40 km/h). La bonne nouvelle nous vient des températures : 14 à 16°C le matin et 20 à 25°C l’après-midi.Vendredi, ce sera plutôt une belle journée ! Ce ne sont pas les quelques nuages présents qui vont gâcher l’impression de beau temps ! Minimales en baisse avec 9 à 16°C et maximales en légère hausse avec 21 à 27°C.Pour clore le mois d’août samedi (et pour la célèbre braderie de Lille !), il va faire beau. Seuls quelques nuages inoffensifs semblent circuler dans les terres. En bord de mer ils pourraient être un peu plus nombreux et tenaces.Les minimales seront de 10 à 15°C et les maximales seront une nouvelle fois estivales : 23 à 32°C.Ce mercredi 28 août, nous fêtons Augustine et Augustin !Textes : Anne-Sophie Roquette