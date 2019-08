Météo France : les prévisions pour ce vendredi 30 août (et pour le week-end)

Vendredi

Après-midi

Températures

Tendances selon Météo France

Selon Météo France, une dorsale s’étire du proche Atlantique au Danemark et nous protège des perturbations qui circulent sur les îles britanniques.En début de matinée, quelques rares brumes ou bancs de brouillard sont observés à l’ouest du Pas-de-Calais tandis que, par ailleurs, un voile de nuages élevés recouvre la quasi-totalité du territoire.La situation n’évolue guère dans l’après-midi : nous restons en marge d’un système perturbé sur l’Angleterre, et seuls des bancs de nuages d’altitude parviennent à s’immiscer dans le décor. Le vent de secteur sud-ouest reste faible tout au long de la journée.Fait marquant de ce vendredi : la chute sensible des minimales dans les terres, de 8 à 12°C et de 12° à 16°C au littoral.A contrario, les maximales repartent à la hausse : 20° à 24°C à la côte, 24° à 27°C dans les terres.Samedi, les pressions sont à la baisse à l’approche d’une dégradation sur la Bretagne. Le ciel de la matinée, clair à peu nuageux, se voile progressivement ensuite, à l’avant du front peu pluvieux qui traverse la région en cours de nuit.Les maximales grimpent encore, de 27° à 32°C dans les terres et de 25° à 27°C à la côte, avant une forte baisse dimanche.Côté ciel, le front de la nuit nous laisse un ciel de traîne peu actif, porteur de quelques ondées sur l’ouest, avant le retour des éclaircies. Enfin, lundi, nous retrouvons de bonnes conditions anticycloniques, mais qui plaquent l’humidité dans les basses couches, ce qui nous amène un ciel assez nuageux en cours d’après-midi.En ce vendredi 30 août, nous fêtons Fiacre, Alexandre, Sacha et Fantine !Textes : Paul Renard