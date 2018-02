Météo France : des records de froid vont-ils être battus cette semaine ?

Le record à battre est de -17,8°C en 1956

#GrandFroid Jusqu'à -18 en températures ressenties en plaine la semaine prochaine !

Une température ressentie particulièrement froide mercredi 28 février

Si l'on s'en tient aux comparaisons journalières, peu appréciées des météorologues, ce dimanche 25 février à Lille, où il faisait 1°C ce matin, est bien loin d'être aussi froid que celui deEn revanche, il est vrai que le mercure ne s'était pas aventuré en deçà de -5°C depuis 2013 à Lille.Pour lundi 26 février, Météo France y prévoit -3°C le matin et 1°C l'après-midi. Pour ce même jour, en 1956, il avait fait presque -12°C !L'épisode attendu cette semaine sera certainement un peu s(entre le 20 février et 5 mars) caractérisés par une durée d'au moins 10 jours consécutifs avec une température minimales inférieure ou égale à -3°. A Cambrai, il avait par exemple fait jusqu'à -9,6°C le 26 janvier 1986.Les records pour un mois de février datent de 1991, 2003 et 1956 : -12°C au Touquet le 7 février 1991, -13,3°C à Cambrai le 1er février 2003, -17,8°C le 21 février 1956. Mais les stations météo du Touquet et Cambrai sont plus récentes que celles de Lille-Lesquin.Toutefois, nos équipes météo soulignent que si l'on prend en compte leson se rapproche déjà davantage des records historiques, puisque le vent va souffler fort cette semaine. Météo France prévoit dans la région des rafales jusqu'àEn considérant le ressenti, on peut enlever 4 à 5 degrés sur les températures relevées sous abri. Mais attention, les records relevés dans les années 50 et 80 l'ont toujours été sous abri.Le pic de froid sera atteint mercredi 28 février, avec une