Météo : la neige s'invite dans le Nord et le Pas-de-Calais

La neige recouvre les panneaux de signalisation dans l'Avesnois / © Yann Fossurier

La Longueville près de Bavay dans l'Avesnois recouverte d'une fine couche neigeuse / © Yann Fossurier



Fin de la neige à la mi journée

Un fin manteau de neige sur la plage du Touquet / © Pierre-Guillaume Creignou

A quoi s'attendre dans les prochains jours ?

Un mois de janvier particulièrement doux En janvier, la température moyenne régionale a été de près de 2,5°C au-dessus des normales. Les journées du 9 et du 31 ont été exceptionnellement douces.

Ces 2 journées ont enregistré une température moyenne de 11.5°C. On est tout de même en dessous du record de 19 janvier 2007 (12.4°C soit 9.0°C au-dessus des normales d'une mi-janvier). Ce sont surtout les températures minimales du 31 qui ont été extrêmement douces avec une moyenne régionale de 10.6°C (soit +9.7°C de plus que la normale d'une fin janvier).

Le nombre mensuel de jours de gel est par conséquent en dessous des normales. Il est de 7 jours en moyenne sur la région (il était proche de 0 en janvier 1975). Contrairement aux 3 mois précédents, les cumuls de précipi­tations en janvier sont déficitaires de près de 30% en moyenne sur la région.

(Source : Météo France)



Les premiers flocons sont arrivés depuis la Picardie vers le sud du Pas-de-Calais ce jeudi matin vers 8h30. Puis la neige a progressivement gagné le reste du département et le Nord à partir de 9h.Ce premier épisode neigeux arrive exceptionnellement tard dans un hiver remarquablement doux. Les statistiques du mois de février ne sont pas encore connues, mais elles devraient révéler l'hiver le plus doux jamais enregistré dans le nord de la France.Hormis dans le sud du Pas-de-Calais où il a pu tomber localement jusqu'à 5 cm de neige, partout ailleurs, comme dans l'Avesnois ou le Valenciennois, les chutes n'ont pas dépassé 1 ou 2 cm.Dans la métropole lilloise, la neige n'a pas tenu sur un sol trop humide. Sur la Flandre maritime et le Calaisis, c'est de la neige mélée de pluie qui est tombée.Dès 13h, l'épisode neigeux sera terminé et la pluie va progressivement reprendre le dessus.De belles éclaircies sont annoncées pour la fin de journée de ce jeudi. Mais une nouvelle perturbation pluvieuse est attendue dès vendredi. Samedi, des giboulées sont prévus dans le ciel du Nord et du Pas-de-Calais.