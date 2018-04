A travers toute la région, le mercure est monté au dessus de la vingtaine de degrés. Un temps estival et certaines communes ont même battu des records.



Cambrai a ainsi battu son précédent record de chaleur pour un 20 avril avec 27,4°. Le précédent était en 1968 de 26.9°.



A Valenciennes, le record daté de 2005 avec 27.5° et il a été égalé cet après-midi. A Lille, on enregistrera ce 20 avril comme le troisième le plus chaud avec 27.3° contre 27.9 en 2007 et 27.4 en 1968.

Pas de record pour le mois d'avril Il fait chaud, très chaud mais nous n'atteignons pas les records pour le mois d'avril au complet. En 1955, le mercure était monté jsuqu'à 28.4°, d'après Météo France. Mais on s'en approche puisque les précédents records étaient 1934, avec 26°, 20011 avec 25.5...A suiver donc, puisqu'il devrait encore faire beau et chaud d'ici dimanche