Miss France 2020 : Miss Nord Pas-de-Calais éliminée dès le premier tour

Elle a fait le pari des cheveux courts

Elle était pourtant placée parmi les favorites

Miss Nord Pas-de-Calais ne sera pas Miss France pour une quatrième fois en six ans. Florentine Somers, 19 ans, originaire d'Orchies, dans le Nord est éliminée dès le premier tour. Elle ne succédera ainsi pas à Camille Cerf (Miss France 2015), Iris Mittenaere (Miss France 2016) et Maeva Coucke (Miss France 2018).La cérémonie a commencé avec un premier tableau où les Miss défilaient avec leurs robes traditionnelles. Florentine Somers portait une robe réalisée par Jonathan Legrand. Elle est ornée de dentelle de Calais-Caudry. Sa robe arborait les titres de chansons du Nord : "Mademoiselle from Armentières", "Les Corons", "Les Gens du Nord" pour mettre en lumière "les chansons chères au Ch'ti" selon le créateur.Après la diffusion de son portrait, elle est apparue lors du second tableau aux couleurs de l'Angleterre. Robe rouge, un drapeau anglais pour traîne, Florentine Somers apparaît légèrement stressée.Elle ne se destinait pas forcément à être Miss : "En fait, je n'avais jamais réellement envisagé de me présenter aux élections. C'est parti d'une petite blague. Au final, je me suis prise à mon propre jeu et à mon propre piège aussi... et je me suis lancée. Ce n'est que du bonheur."La famille est pourtant accoutumée des concours de beauté. Sa grande soeur avait représenté le Nord Pas-de-Calais au concours Miss Prestige national, lancé en dissidence par Geneviève de Fontenay. "À l’époque, j’avais vécu les élections à travers elle. Si on se ressemble beaucoup physiquement, nous avons des caractères très différents. Elle est très coquette tandis que j’étais plus garçon manqué."Pour se différencier des autres candidates, Florentine Somers avait fait le pari des cheveux courts. "Le cliché de la Miss, c’est une fille avec de longs cheveux et de belles boucles, affirme-t-elle à TV Mag . Avec mon carré, je casse un peu les codes. Je ne peux pas avoir de chignon, de queue-de-cheval ou de belles boucles mais cela ne m’a pas porté préjudice pour l’instant. Je pense, qu’au contraire, ça attire le regard des gens."Malheureusement, cela n'aura pas suffit pour accéder à la demi-finale.Tout juste titulaire d'un bac pro accompagnement, soins et services à la personne, la jeune Dunkerquoise a décidé de faire une pause dans ses études pour se consacrer au concours de Miss mais elle souhaitait devenir éducatrice spécialisée.Lors de son portrait diffusé au début de la cérémonie, elle se voulait porteuse d'espoir. "Avec beaucoup de volonté, on peut atteindre ses rêves". Elle ajoute "Pour moi, une Miss France est optimiste."Après un défilé en maillot de bain une pièce rouge, l'heure de l'annonce des demi-finalistes a sonné. Cette année, les règles ont changé. Ce ne sont pas douze mais quinze Miss qui ont eu l'opportunité de s'exprimer devant le jury. Une étape que n'aura pas connu Florentine Somers.Son élimination dès le premier tour est une surprise tant son nom revenait dans les différents médias. Tellement que, Cyril Hanouna, l'animateur de l'émission de C8 "Touche pas à mon poste", avait estimé que "Tout est joué d'avance, qu'à chaque élection, y a une favorite préparée, et relookée par les membres du comité. Exemple cette année, vous voulez que ce soit Florentine Somers, mise en avant sur les réseaux sociaux par des Miss populaires comme Iris Mittenaere, Camille Cerf, Maëva Coucke".