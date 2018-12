Mobilisation des lycéens : 49 établissements perturbés, une personne blessée dans le Nord et le Pas-de-Calais

Un blessé léger

Syndicat Force Ouvrière de l'entreprise SPLTISA-Stibus Communiqué en date du 7 décembre 2018: FO Stibus condamne toute formes de violences sur les blocages en cours ce matin au lycée Pierre Forest de Maubeuge. Ce jour 2 bus de notre réseau on étaient...

Les élèves du lycée Behal ramènent une poubelle enflammée devant les portes de l'établissement sous le regard de la police située à une centaine de mètres. #Lens pic.twitter.com/GsjnpbbCPG — Angèle Bayeul (@Angelebayeul) 7 décembre 2018

Contre, la réforme du lycée, la sélection à la fac : la mobilisation lycéenne se poursuit dans les établissements du Nord et du Pas-de-Calais. On compte, ce vendredi matin, 49 lycées perturbés sur les deux départements, c'est 14 de plus qu'hier Les blocus et manifestations se déroulent "dans le calme" pour l'heure dans le Nord selon la préfecture. Environy sont perturbés. On comptait 47 interpellations en marge des contestations lycéennes jeudi soir et il n'y en a pas eu de nouvelles ce matin.Malgré tout,où une centaine d'élèves est en train de manifester. Depuis 8h ce vendredi matin, les pompiers sont intervenus pour des feux de détritus sur la voie publique et un malaise en marge des manifestations.Il s'agirait d'une lycéenne prise dans un mouvement de foule, selon canal FM . Un chauffeur de bus a également été légèrement blessé. Le syndicat Force ouvrière du réseau Stibus a réagi et "condamne toute formes de violences sur les blocages en cours".Deux bus du réseau ont fait l'objet de, en traînant des dégâts matériels. "FO Stibus est attaché au principe fondamental de la grève et de la défense des revendications mais ne pourra jamais tolérer les violences volontaires", poursuit le syndicat.A Lille,bloqués selon les élèves. Et la contestation prend de l'ampleur dans la Capitale des Flandres où les manifestants sont plus nombreux chaque jour.Dans le Pas-de-Calais, on compte. Le lycée de Béhal à Lens, notamment, sera fermé toute la journée. Quelques centaines de personnes manifestent et bloquent les rues aux alentours. Les pompiers ont aussi dû intervenir pour des poubelles enflammées.