Nord : augmentation rapide de la population avec près de 3 millions d'habitants d'ici 2050

Une natalité dynamique

L'arrondissement de Lille en croissance

Une population vieillissante

Et dans le Pas-de-Calais ?

Le département du Nord va enregistrer la. Il devrait compter 2 750 000 habitants en 2050 d'après une étude de l'Insee , soitSa population augmenterait de 0,16% par an d’ici 2050, soit. Dans le même temps, la population des Hauts-de-France progresserait de 0,11% par an. Un rythme qui reste malgré toutL'excédent naturel, soit la natalité, serait le. Tandis que le solde naturel devrait croître de 0,44 % par an sur cette période, lede – 0,28%. Le plus important déficit migratoire de la région derrière le Pas-de-Calais.Laavec une progression de 0,37% par an. Valenciennes verrait également sa population augmenter mais ces deux villes seraient les seuls moteurs démographiques du département.dans les arrondissements de, deet d’. Ils perdraient respectivement 4 000, 18 700 et 18 300 habitants d’ici 2050. Dans l’arrondissement de Douai, la population stagnerait, l’excédent naturel compensant le déficit migratoire.Moins prononcé que dans les autres départements de la région,. La part des personnes âgées de 65 ans ou plus passerait. Le département compterait alors, soit 253 000 de plus qu’en 2013.Le vieillissement de la population toucherait. Il serait plus marqué à Dunkerque, Avesnes-sur-Helpe, Cambrai et Douai. en revanche, il resterait modéréoù les seniors de 65 ans ou plus ne représenteraient que 19,7 % de la population



Le département du Pas-de-Calais enregistrerait une croissance parmi les plus faibles de la région. La plus forte augmentation de la population serait dans l'arrondissement d'Arras mais le vieillissement de la population s'accentuerait : plus d'un habitant sur quatre aura plus de 65 ans en 2050.