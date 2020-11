Nord : En colère, 250 chasseurs au gibier d'eau se réunissent à Arleux

Un argument sanitaire pour les chasseurs

"La chasse au gibier d'eau est considérée comme une chasse de loisir or pour nous chasseurs, c'est plus que ça, c'est un mode de vie! " affirme Mickael Marcant, porte parole du collectif "Chasseurs en colère"de la Vallée de la Sensée.Les 6 et 7 novembre dernier, les préfectures du Nord et du Pas-de-Calais, suivant l’arbitrage du ministère de la Transition écologique Barbara Pompili, ont signé des arrêtées autorisant la chasse pour certaines espèces dites "nuisibles": les sangliers, le pigeon ramier ou encore le rat musqué.Ces animaux sont "susceptibles d'occasioner des dégâts sur les terres agricoles" et donc leur chasse est considérée comme un travail de régulation, d'autant que les fédérations de chasse doivent indemniser à 100% les agriculteurs victimes de dégâts provoqués par le grand gibier, en particulier les sangliers.La chasse au gibier d'eau, elle, reste interdite.

Les chasseurs réunis ce matin, "dans le respect stricte des règles sanitaires" affirme le porte parole, contestent l'interdiction de la chasse au gibier d'eau (oies et canards) qui n'est pas considérée comme une chasse de régulation mais comme de la chasse "traditionnelle".



La chasse au gibier d'eau se pratique seul ou en groupe réduit, elle se fait à la hutte, de nuit.



Pour Mickael Marcant, l'autoriser est une mission d'intérêt général."Il y a la grippe aviaire H5N8 qui est aux portes du pays, cette grippe est portée par les oiseaux migrateurs qui peuvent contaminer les élevages de volailles, c'est notre rôle de déceler les animaux atteints. Nous voulons être reconnus comme des veilleurs sanitaires" . Le 5 novembre, les départements du Nord et du Pas-de-Calais sont passés en risque "élevé" d’introduction de la grippe aviaire par les oiseaux migratoires.



Les chasseurs ciblent notamment la Ministre de la Transition écologique Barbara Pompili, "qui nous refuse en bloc ce droit. Il faut savoir qu'on cotise pour chasser, ça nous revient à cher à l'année." ajoute Mickael Marcant.



Le porte parole l'assure, "la chasse française se lève contre notre ministre, ce qui se passe n'est pas anodin."