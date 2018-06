Voici les routes du Nord et du Pas-de-Calais où la mortalité est la plus élevée

Des accidents plus nombreux dans le Pas-de-Calais

Nord (59) : la carte des routes à la mortalité la plus élevée Voici la carte des voies à l'accidentalité la plus forte dans le département du Nord entre 2006 et 2015. Elle est le fruit d'une longue étude réalisée par le professeur Claude Got, spécialiste de l'accidentologie, pour la Ligue contre la violence routière.



Pas-de-Calais (62) : la carte des routes à la mortalité la plus élevée Voici la carte des voies à l'accidentalité la plus forte dans le département du Pas-de-Calais entre 2006 et 2015. Elle est le fruit d'une longue étude réalisée par le professeur Claude Got, spécialiste de l'accidentologie, pour la Ligue contre la violence routière.

La mesure vient d’être publiée au Journal Officiel : la limitation des routes départementales et nationales sans séparateur central. L’argument principal porté par le gouvernement est de lutter contre la mortalité routière sur les voies statistiquement dangereuses. et publiée par le Journal du Dimanche revient sur les routes les plus mortelles par département, sur une période de dix ans. Réalisée pour la Ligue contre la violence routière,comme principales causes. L’objectif a été de déterminer le nombre de voies représentant la moitié des morts sur les routes.entre 2006 et 2015,. Si ces routes représentent seulement 15% de la longueur totale des routes sans séparateurs central, elles concentrent"L’importance de la population et sa diversité, avec un pôle lillois associé à des agglomérations importantes, influence l’accidentalité, explique Claude Got à nos confrères du JDD. Il y a très peu de tués hors agglomération dans Lille et ses environs du fait de l’urbanisation de cette partie du département."Sur la D2, dans le Dunkerquois, compte 0,44 morts par km sur les 10 dernières années (2006-2015) : 34 morts en tout. C'est la route la plus meurtrière au km du département., soit 13% des des routes sans séparateurs médian du département. Pour Claude Got, "Le département est très asymétrique, avec d’un côté la bordure littorale et de l’autre une succession de villes relativement importantes allant de Saint-Omer à Arras. La multiplication des agglomérations est productrice d’un grand nombre de voies les réunissant."On comptesur les voies sans séparateur central dans le Nord entre 2006 et 2015, contre. Une proportion plus forte pour une population d'1,5 million d'habitants, soit 1,1 million de moins que le Nord.C'est sur la D17 (Metz-en-Couture) au sud du Pas-de-Calais qu'on recense le plus grand nombre de morts au km : 0,59. 7 morts sur un tronçon de 4km entre 2006 et 2015. des chiffres à lire avec prudence. Sur de telles petites routes, il suffit d'un gros accident pour plomber les statistiques.