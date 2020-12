Nord Pas-de-Calais : les exploitants de cinéma déçus et en colère de devoir reporter une nouvelle fois leur réouverture

Les cinémas - comme les salles de spectacle et les musées - ne pourront finalement pas rouvrir le 15 décembre, a annoncé Jean Castex alors que le nombre de contaminations repart à la hausse. Laurent Coët, vice-président des exploitants du Nord Pas-de-Calais oscille entre déception et colère.

"Je suis très, très ému, lâche difficilement Laurent Coët, exploitant du cinéma le Regency à Saint-Pol-sur-Ternoise et vice-président de la chambre syndicale des exploitants du Nord et du Pas-de-Calais. J’oscille entre énorme déception et colère."

Le 15 décembre, comme nous l’avions annoncé, nous passerons à une nouvelle étape.

Mais ces règles seront plus strictes que ce que nous avions initialement envisagé. pic.twitter.com/5IFV3av77T — Jean Castex (@JeanCASTEX) December 10, 2020

Lors de la conférence de presse devenue hebdomadaire du gouvernement sur l’évolution de la circulation du virus, le Premier ministre Jean Castex a annoncé le report de l’ouverture des cinémas, théâtres et musées qui devaient initialement rouvrir le 15 décembre. Ils resteront fermés au minimum trois semaines de plus.

"Même si tous ces établissements disposent de protocoles sanitaires, la logique que nous devons suivre est d'éviter d'accroître les flux, les concentrations, les brassages de public." Jean Castex, le 10 décembre 2020

Laurent Coët s’en doutait, au vue de l’évolution du nombre de contaminations ces derniers jours. "Le contexte sanitaire ne nous permettait pas d’ouvrir le 15, il n’y a pas de discussion sur ce point, admet l’exploitant de cinéma. On voyait très bien qu’on allait pas atteindre les objectifs fixés par le Président (de passer sous la barre des 5000 contaminations quotidiennes au 15 décembre, ndlr)."

"Ça fait 15 jours qu’on travaille pour rien"

Il fustige néanmoins la méthode du gouvernement. "Là où ça me touche, c’est que ça fait 15 jours qu’on travaille… pour rien. Les équipes sont revenues… tout ça pour rien. Il poursuit. Il n’y a pas de concertation, on retient notre souffle chaque jeudi à 18 heures. On ne peut pas être suspendus comme ça à chaque fois."

Un monde sans culture est un monde sans avenir pic.twitter.com/OveASnfoL2 — Laurent Coët (@laurentcoet) December 10, 2020

Lorsqu’on évoque avec lui la prochaine date fixée par le gouvernement pour une possible réouverture le 7 janvier prochain, il n’y croit plus. "Je n’ai pas envie de me projeter parce que je pense que c’est de l’illusion de penser que les chiffres vont baisser début janvier. Il faut arrêter avec les faux espoirs."

"J’étais plus optimiste au mois de mai"

Dans le Nord et le Pas-de-Calais, les 65 cinémas souffrent. Et ne savent pas pour combien de temps encore. Décaler de trois semaines leur réouverture est un véritable coup de massue. "On prive les salles de leur meilleur mois, celui de décembre. On fait une croix dessus" résume Laurent Coët, même si l'exploitant concède que les aides sont présentes, parfois insuffisantes et inadaptées mais plus conséquentes que dans d’autres pays européens ou les cinémas commencent à mettre la clé sous la porte, comme au Royaume-Uni.

A défaut d'une communication percutante des instances officielles du cinéma, @Le_Pacte sort une vidéo en forme de tract on ne peut plus clair : les cinémas doivent rouvrir. https://t.co/VWIprzDazD — Debriefilm (@debriefilm) December 10, 2020

"J’étais plus optimiste au mois de mai que maintenant, confie-t-il. Il est vrai que les gros cinémas ont des charges fixes très importantes, comme le loyer, et vont devoir être encore plus être aidés." Sous peine de voir des cinémas dans la région baisser le rideau ? "C’est trop tôt pour le dire, mais c’est loin d’être impossible."