Nord Pas-de-Calais : hausse du nombre de cas positifs lors de la première semaine de janvier

Dans le Nord et le Pas-de-Calais, plus de 6 800 personnes ont été testées positives au coronavirus du 4 au 11 janvier. Elles n'avaient été que 5 287 la semaine précédante.

Le test utilisé depuis le début de la campagne de test pour détecter la Covid-19 par les CHU d'Amiens et de Lille peut également détecter le variant britannique du virus.

Le test utilisé depuis le début de la campagne de test pour détecter la Covid-19 par les CHU d'Amiens et de Lille peut également détecter le variant britannique du virus. • © EPA/MAXPPP

Alors que débutera ce soir le couvre-feu à 18h dans toute la France, les chiffres de Santé publique France montrent une augmentation significative du nombre de cas positifs au coronavirus dans la région : 10 783 personnes ont été déclarées positives dans la semaine du 4 au 11 janvier dans les Hauts-de-France alors qu'elles n'étaient que 8 182 la semaine du 28 décembre au 3 janvier et 7 236 la semaine du 21 au 27 décembre. Plus précisement dans le Nord Pas-de-Calais, le département du Nord apporte plus de 4 400 cas positifs, le Pas-de-Calais plus de 2 400.

Dans les Hauts-de-France, le taux d’incidence, c'est-à-dire le nombre de personnes positives pour 100 000 habitants sur 7 jours, remonte également par rapport à la dernière semaine de décembre. Dans l'ensemble de la région il est de 184, un score atteint notamment à cause des départements de la Somme (244) et de l'Aisne (204). Les taux dans le Nord (173) et dans le Pas-de-Calais (165) restent inférieurs à la moyenne nationale (185).

Près de 25 000 personnes vaccinées dans les Hauts-de-France

Cela est dit et répété depuis plusieurs mois, la sortie de la crise se fera grâce à la massification des tests et le succès de la campagne de vaccination. A ce titre, plus de 120 000 personnes ont été testées dans le Nord Pas-de-Calais lors de cette première semaine de janvier. Le pic atteint lors de la dernière semaine de l'année (presque 160 000 tests réalisés), quand de nombreux Français ont souhaité se faire dépister avant Noël, n'a pas été dépassé. A Roubaix, une large campagne de tests a été lancée lundi.

À ce sujet, la rédaction vous recommande Dépistage massif à Roubaix : 3107 personnes testées à mi-parcours de la campagne, soit 3,2% de la population

Enfin, près de 25 000 personnes ont été vaccinées au total dans les Hauts-de-France au 15 janvier. Des chiffres plus précis par département ne sont pas disponibles.

Finissons par des statistiques plus encourageantes, il y a moins de personnes hospitalisées à cause du Covid-19 au 15 janvier dans le Nord Pas-de-Calais par rapport au 31 décembre : 841 contre 903 dans le Nord et 482 contre 556 dans le Pas-de-Calais.