Nord Pas-de-Calais : des séances de cinéma en plein air gratuites tout l'été

La bande-annonce de la comédie Comme des garçons, sortie en 2018.

La bande-annonce de la comédie Les Vacances de Monsieur Hulot, sortie en 1953

La bande-annonce du documentaire animalier, Microcosmos, sorti en 1996.

Séances du mois de juillet, d'août et de septembre Vendredi 5 juillet - Dunkerque - Les temps modernes Vendredi 5 juillet - Estrées - Wonder Samedi 6 juillet - Orchies - The greatest showman Samedi 6 juillet - Saint Pol sur Mer - Dirty dancing Jeudi 11 juillet - Bomy - Dunkerque Vendredi 12 juillet - Maubeuge - Bettlejuice Vendredi 12 juillet - Lille - Quartier Euralille - Retour vers le futur Jeudi 18 juillet - Mazingarbe - Ready Player One Vendredi 19 juillet - Denain - Les indestructibles 2 Vendredi 19 juillet - Lille - Gare Saint Sauveur - Voyage dans la lune et Moonwalk One Samedi 20 juillet - Tourcoing - Relais Nature - Le lorax Samedi 20 juillet - Houplines - Les gardiens de la galaxie 2 Mercredi 24 juillet - Ferriére la Grande - Coco Mercredi 24 juillet - Lille - Zoo - Félins Vendredi 26 juillet - Bray Dunes - Comme des garçons Vendredi 26 juillet - Bruay sur Escaut - Les indestructibles 2 Samedi 27 juillet - Villeneuve d'Ascq - Relais Nature - Le peuple migrateur Samedi 27 juillet - Hazebrouck - Les Tuche 3 Mercredi 31 juillet - Hondschoote - Les Tuche 3 Vendredi 2 août - Marquise - Toy Story 4 Samedi 3 août - Santes - Relais Nature - Microcosmos Mercredi 7 août - Oignies - La chtite famille Vendredi 9 août - Oignies - Ninja turtles 2 Samedi 10 août - Denain - La chtite famille Mercredi 14 août - Méricourt - Last action hero Vendredi 16 août - La Madeleine - La chtite famille Samedi 17 août - Aulnoye Aymeries - film à définir Mardi 20 août - Le Quesnoy - Mamma mia here we go again Mercredi 21 août - Mazingarbe - Les gardiens de la galaxie Jeudi 22 août - Lambersart - Les indestructibles 2 Vendredi 23 août - Villeneuve d'Ascq - Centre Social Jacques Brel - Croc Blanc Samedi 24 août - Villeneuve d'Ascq - LAM - Peau d'âne Mardi 27 août - Clerques - Ferdinand Mercredi 28 août - Merck Saint Liévin - Le sens de la fête Mercredi 28 août - Saint Amand les Eaux - Hôtel Transylvanie 3 Jeudi 29 août - Fourmies - Les vacances de Monsieur Hulot Vendredi 30 août - Neuville en Ferrain - Le sens de la fête Vendredi 30 août - Dunkerque - Play time Samedi 31 août - Socx - Venise n'est pas en Italie Vendredi 6 septembre - Mazingarbe - Moi moche et méchant 3 Samedi 7 septembre - Coudekerque Branche - Blanche Neige et les 7 nains Samedi 14 septembre - Ruisseauville - Le musée des merveilles

Voyage dans la Lune, Les Gardiens de la galaxie 2, Peau d'âne... Il y en a pour tous les goûts cet été ! L'association CinéLigue organise, de juin à mi-septembre, 44 séances de cinéma en plein air dans le Nord et le Pas-de-Calais.La plupart des projections sont gratuites. Pour certaines séances, des transats sont à disposition et des animations ont lieu avant la projection du film. Il est aussi possible de se restaurer sur place.Pour les enfants (et les plus grands enfants), la liste est la plus étoffée : dessins-animés cultes, comme Toy Story 4, Moi moche et méchant 3, Coco ; mais aussi des contes, tels que Blanche-Neige et les 7 nains, Peau d'âne, Croc-Blanc et des comédies familiales, avec Les Tuche 3, La Ch'tite famille et Comme des garçons.Les classiques sont aussi à l'honneur, avec des films en noir et blanc, comme Les Vacances de Monsieur Hulot, et muets, avec Voyage dans la Lune et Les Temps modernes.Des documentaires animaliers sont également programmés, tels que Félins, Le Peuple migrateur et Microcosmos.En cas de mauvais temps, les projections ne seront pas annulées, mais rapatriées dans une salle.