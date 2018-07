Nouvelle alerte pollution à l'ozone : une occasion de tester l'utilité des vignettes Crit'Air ?

Qualité de l'air médiocre à mauvaise

Qualité de l'air dans les Hauts-de-France vendredi 6 juillet

Qualité de l'air dans les Hauts-de-France samedi 7 juillet

Circulation différenciée ou pas ?

Les vignettes Crit'Air classent les véhicules en fonction de leur caractère polluant

Pollution aux particules fines aussi

Des épisodes de pollution de plus en plus fréquents dans la métropole lilloise



Paris, Lyon, Grenoble ont sauté le pas

Les concentrations d'ozone dans l’atmosphère pourraient dépasser le niveau réglementaire de 180 µg/m³ sur le Nord et le Pas-de-Calais ce samedi, annonce Atmo, le service de prévision de la qualité de l'air des Hauts-de-France Cela s'est produit déjà produit samedi et mardi dernier. Les autres jours de la semaine, leen restant juste en dessous, autour de 170 µg/m.Depuis maintenant une semaine, la qualité de l'air dans la région oscille donc de "médiocre" dans le meilleur des cas à "mauvaise". En cause, des vents faibles, un ensoleillement important et des températures qui avoisinent ou dépassent les 30 degrés.Ce cocktail qui réjouit les amateurs de bronzage favorise la, parmi lesquels les particules en suspension, dont les niveaux sont élevés eux aussi.Bref, les habitants des Hauts-de-France respirent mal.Mardi 3 juillet, le Préfet des Hauts-de-France a failli. Avant de renoncer, après qu'Atmo a revu ses prévisions légèrement à la baisse. Les concentrations d'ozone ont juste "frôlé" le seuil d'alerte sans le dépasser, contrairement à ce qui s'était dessiné.Une nouvelle occasion de ne pas appliquer le dispositif de gestion des épisodes de pollution destiné àCe plan a été signé par les cinq préfets de département de la région Hauts-de-France et prévoit justement l’instauration de mesures d'urgences comme la circulation différenciée. Grâce au dispositif « Crit’Air » qui répartit les véhicules, en six classes, selon leur âge leur motorisation, et donc leur niveau d’émission de polluants atmosphérique.Le plan prévoit que les vignettes frappées des chiffres les plus élevés, au delà de 3, soientA ce jour, 600 000 habitants du Nord et 200 000 du Pas-de-Calais ont apposé le macaron sur leur pare-brise, sans utilité jusqu'ici.La région n'est pourtantpas la mieux placée en matière de qualité de l'air. L'ozone n'est pas seule en cause, leCe week-end, les concentrations en particules PM10 devrait lui aussi atteindre le seuil d'information et de recommandation.Récemment, une étude a révélé que dans la métropole lilloise , les jours où l'air ambiant est pollué en particules très fines (PM2,5) sont plus nombreux que les jours où l'air est "respirable" : 223 jours ne 2017 où leur niveau a été supérieur à la directive de l'OMS (10 microgrammes/m3 en moyenne annuelle).► reportage du 11 juin 2018 de Maëlys Septembre, Sergio Rosenstrauch et Laurent DebeverParis a été la première ville de France à instaurer laen janvier 2017. Lyon et Villeurbanne ont au même moment associé circulation alternée et différenciée, en couplant vignettes Crit-Air et plaques d’immatriculation paires et impaires.Depuis, des restrictions similaires ont été remises en oeuvre dans ces deux métropoles, mais aussi à Toulouse et Grenoble.Le, si l'épisode de pollution devait s'intensifier.En attendant, les automobilistes sont invités à réduire leur vitesse de 20km/h sur les axes routiers et autoroutiers majeurs de la région à compter de vendredi soir et jusqu'à lundi matin.