Pas-de-Calais : les agriculteurs craignent pour leurs récoltes à cause de la sécheresse

Des températures à la hausse

"Jet aussi rapide. On a déjà eu du temps sec, mais deux mois sans eau", déplore Benoit Thilliez.n'est tombée sur les terres de cet agriculteur de Saint-Aubin, dans le Pas-de-Calais, depuis le 16 mai. Un début d'été particulier mais surtout. Dans la pâture, il ne reste plus grand chose donc on alimente les vaches dans le bâtiment avec une ration, de la paille et de l'eau", reprend-il.Pour nourrir ses vaches, Benoit Thilliez attaque déjà. Mais ce qui l'inquiète encore plus, c'est que, surtout ses betteraves., et ça c'est un témoin de stress hydrique sur la betterave. La racine va plus grossir donc automatiquement, il y aura moins de sucre", explique l'agriculteur.Alors, pour tenter de les sauver,. Problème : le matériel qu'il loue n'est pas toujours disponible à la coopérative.Dans le Nord et le Pas-de-Calais, Météo France a relevé ces dernières semaines, surtout le mois dernier qui a été leaprès 1976. Il est tombé 80% de précipitations en moins qu'un mois de juin habituel."C'est unde ce qu'on pourrait retrouver au milieu du 21e siècle. Le climat va changer et", précise Bruno David, climatologue à Météo France.Dans les jours qui viennent. Benoit Thilliez va continuer à scruter le ciel en espérant un peu d'eau, aussi pour ses plantations de lin qui en ont besoin avant d'être ramassées.