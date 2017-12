“Plus personne dans les rues d'ici la fin de l'année” : quelle situation dans les Hauts-de-France ?

Pouvez vous nous décrire la situation des migrants à Calais et Grande-Synthe ?

Quels sont les dispositifs mis en place pour leur venir en aide ?

L’État présent à #Calais #Aide aux #Migrants #Plangrandfroid : dans le cadre du dispositif de prise en charge mis en place, cette nuit, 243 migrants ont été mis à l'abri soit au total, du 27 au 29 décembre 2017, 488 migrants pic.twitter.com/EPNWdaT2vA — Préfet Pas-de-Calais (@Prefet62) 29 décembre 2017

Que pensez vous de la déclaration d'Emmanuel Macron en juillet dernier ?

"Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus." Le 27 juillet dernier, Cette déclaration concerne les migrants et demandeurs d'asile . En effet, le président de la République avait préparé cette annonce lors d'une cérémonie de naturalisation à Orléans.: l'hébergement devait être être accompagné d'un traitement administratif permettant de "déterminer si on peut aller vers une demande d'asile ou non" et d'une vraie politique de reconduite aux frontières. Quelques jours avant le début de l'année 2018, cette ambitieuse promesse est-elle tenue ? France 3 a posé trois questions à François Guennoc, vice président de l'association l'Auberge des migrants, pour mieux comprendre la situation à Calais et Grande-Synthe.François Guennoc : Actuellement, il y a. Il y a des hommes et des femmes, ainsi que des mineurs. Dans le secteur de Grande-Synthe, de nombreuses personnes, entre 50 et 70, vivent dans les bois du Puythouck. On a vu des évolutions cette année, en décembre dernier ils étaient une centaine, plus 300 en mars, et 700 en septembre avant de redescendre à 500 cet hiver. Ces chiffres sont approximatifs mais nous essayons de recenser assez régulièrement.FC : La préfecture du Pas-de-Calais a mis en place un dispositif hivernal. Ce dernier ouvre pendant quelques nuits lorsque les températures descendent très bas, sur décision du préfet.Ça a été le cas, il y a quelques jours, pendant deux nuits. À Grande-Synthe, un gymnase a également été mis à disposition par la mairie pour accueillir des migrants et il est géré par des associations.Le problème, c'est que ces dispositifs ne sont pas toujours adaptés.. lorsque le plan hivernal de Calais a été mis en place, certaines personnes n'ont pas pu être accueillies. Parfois, aussi,[ndlr, il s'agit surtout des migrants dits "dublinés", c'est à dire ceux qui ont déjà laissé les empreintes digitales dans d'autres pays de l'Union européenne et ne sont donc pas éligibles à l'asile en France].FC : Emmanuel Macron ne pourra pas tenir sa promesse.. D'un côté un langage humain, dans lequel. Et ensuite, il y a une. Par exemple, nous avons évalué que la durée de vie d'une tente était de deux à trois jours, car elles sont confisquées ou détruites par la police. Il arrive aussi que les sacs de couchage soient lacérés ou gazés par la police. Notre association [l'Auberge des migrants] a d'ailleurs décidé de floquer des bâches et des sacs de couchage afin de pouvoir porter plainte en cas de destruction.. Les températures sont en train de remonter, donc il y a très peu de chance que le plan hivernal soit activé dans les prochains jours.