Toitures arrachées, coupures de courant… le point sur la tempête Eleanor dans les Hauts-de-France

#tempeteEleanor Actuellement sur le @Nord et le @pasdecalais62 15 000 clients sont privés d'électricité. Les équipes @enedis et partenaires sont à pied d'oeuvre pour réalimenter les clients au plus vite. pic.twitter.com/BXvTwUynwt — Enedis en NPDC (@enedis_npdc) 3 janvier 2018



135 km/h sur le littoral



Vitesse réduite pour les trains

Point trafic

Avis de tempête : la circulation est très perturbée sur de nombreuses lignes

Amiens ➡ Paris : prévoir +10 à +50 min de retard

Amiens ↔ Compiègne : prévoir +30 min

Laon ➡ Paris : 849902 circule avec +60 min

Je reste disponible ! — TER PICARDIE (@picardie_ter) 3 janvier 2018

dans le Nord et le Pas-de-Calais, selon les chiffres communiqués par Enedis à 9h. Plusieurs fils électriques ont été arrachés par les vents violents qui ont traversé les Hauts-de-France cette nuit.Les pompiers du Nord et du Pas-de-Calais sont intervenuset en ce début de matinée pour des arbres couchés au sol et des toitures arrachées.s'est ainsi envolé sous l'effet des rafales. En Picardie, même si les vents sont extrêmement violents, la situation est plus mesurée : dans l'Oise, on compte 41 interventions liées à la tempête Eleanor.Sur les régions côtières du nord du pays, où Eleanor est arrivée un peu après 2h du matin, des rafales de129 km/h à Boulogne, 119 km/h à Abbeville et 108 km/h à Dunkerque, ont été enregistrées.Dans les terres, ces vitesses ont atteint les(59), 120 km/h à Saint-Arnoult (60), 111 km/h à Rouvroy-en-Santerre (80), 107 km/h à Aulnois-sous-Laon (02) et 106 km/h à Lillers (62).La mer est par ailleurs terriblement secouée.notamment du fret. Des bouchons à l'entrée de Calais sont à prévoir. La préfecture de région a par ailleurs émis un avis de vigilance orange "Vent et Vagues-submersion" sur le littoral de la Somme et du Pas-de-Calais.Côté trains, la SNCF annonce deDes rames ont été supprimées pour éviter les engorgements : à cause du vent, la vitesse des trains est réduite. Par ailleurs, certaines voies sont encombrées de branches arrachées.Enfin, les poids lourd et les caravanes sont interdits sur les viaducs du Boulonnais.