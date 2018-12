Pourquoi l'équipe des “Tuche” hésite à sortir un quatrième épisode de la saga

LES TUCHE 3 - Bande Annonce OFFICIELLE

"Ne surtout pas décevoir"

Le dernier volet a été le plus gros succès français de l'année 2018 au box-office . "Les Tuche 3 : liberté, égalité, fraternituche" a totalité 5 millions d'entrées dans les salles de cinéma cette année. Un seuil rarement atteint par un film français : il n’avait pas été franchi par un film français depuis "La Famille Bélier" en 2014.Ce troisième film, suite chronologique de l'histoire, raconte comment un ex-chômeur volontaire, Jeff Tuche, devenu millionnaire grâce au Loto, estun peu malgré lui.Alors au vu de l'énorme succès de la saga, pourquoi ne pas en envisager un quatrième ? "... on y réfléchit en tout cas", répond le Nordiste Jean-Paul Rouve qui joue Jeff Tuche.Plus concrètement, l'équipe du film y travaille "fortement", ajoute le réalisateur Olivier Baroux, invité sur RTL ce mardi . Mais presque un an après la sortie du troisième opus, le quatrième promet de se faire attendre... "On se donne un an à partir d'aujourd'hui pour avoir un scénario", annonce le réalisateur.Et ce quatrième volet pourrait très bien ne jamais voir le jour. "Il faut qu'on soit honnêtes avec nous-mêmes et avec notre écriture. Est-ce qu'on a quelque chose de différent et d'intéressant à proposer, se demande encore Jean-Paul Rouve.Peut-être qu'on n'y arrivera pas parce que l'essentiel, c'est de."L'acteur, qui a suivi les avant-premières des "Tuche" dans toute la France, ne veut pas peiner ce public auquel il s'est attaché : "des gens qui ne vont pas beaucoup au cinéma. Pas parce qu'ils n'en ont pas envie, mais."Même si la sortie n'est pas programmée, question scénario, l'idée semble se préciser dans l'esprit de Olivier Baroux. "L'idée de base est top secrète, en tout cas. Je pense qu'on a une bonne idée, on essaye maintenant de la", explique-t-il sans plus de précisions.Jeff Tuche sera-t-il encore président ? La famille habitera-t-elle encore à l'Elysée ? Beaucoup de questions restent en suspens, mais