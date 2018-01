Qu'est ce que le rink hockey, ce sport qui cartonne à Saint-Omer ?

Le rink hockey, "un mix entre le handball et le basket"

"Ça va très vite, les actions ne s'arrêtent jamais, même quand il n'y a pas de points marqués". La passion transparaît dans la voix de Fabien Fabreux quand il parle deL'entraîneur du SCRA, l'équipe de Saint-Omer, est tombé dedans quand il était petit : il a six ans lorsqu'il abandonne les tatamis de judo pour la résine brillante du rink hockey.Ce, lesaffrontent en match retour leune équipe portugaise, dans une salle Sceneo de Longuenesse comble pour l'occasion. Après une défaite au match aller, les hommes de Fabien Fabreux espèrent se qualifier pour les quarts de finale de la coupe d'Europe. Le match, dont vous pouvez voir la bande-annonce ci-dessous, seraChaussés de patins à roulettes, les quatre joueurs sur le rink doivent utiliser leur cross pour tromper le gardien et marquer des buts. Ceest un "unavec des, explique Fabien Fabreux. Et d'enchaîner avec la qualité du spectacle : "C'est unles actions s'enchaînent et ça joue toujours près des cages. De quoi faire durer le suspens". ​Pour avoir une meilleure idée, voilà un résumé de match posté sur la page Facebook du SCRA.Peu pratiqué en France, ceest bien connu à Saint-Omer : le club local existe depuis 1934. "Presque une tradition", commente Fabien Fabreux. Les principes de bases sont les mêmes qu'au hockey sur glace, "même s'il y a moins de contacts entre les joueurs", précise l'entraîneur du SCRA, leader du championnat de France.