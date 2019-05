Quartiers sensibles : 9 cités éducatives retenues dans le Nord et le Pas-de-Calais

9 villes du Nord et du Pas-de-Calais

Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et Julien Denormandie, ministre chargé de la Ville et du Logement, étaient dans le Pas-de-Calais aujourd'hui pour présenter le dispositif des "cités éducatives".Dans un communiqué, la préfecture du Pas-de-Calais, explique que l'objectif est de faire des "cités éducatives", "des lieux de réussite", en créant "un écosystème favorable autour du collège", "pendant le temps scolaire et périscolaire". Maire, préfet, directeur académique... vont devoir travailler main dans la main pour assurer "une continuité éducative."Le ministère indique que "l’enjeu est de pouvoir accompagner au mieux chaque parcours éducatif individuel, depuis la petite enfance jusqu’à l’insertion professionnelle, dans tous les temps et espaces de vie".Parmi les 80 communes choisies, 9 villes dans le Nord et le Pas-de-Calaisont été pré-sélectionnées : Lille, Roubaix Tourcoing, Valenciennes/Anzin, Maubeuge et Denain, Arras, Lens et Calais. Elles ont jusqu'au 30 juin pour déposer leur avant-projet. La labelisation finale sera connue en juillet pour une application dès la rentrée.34 millions d'euros par an sont alloués aux cités éducatives.