Saint-Sylvestre : gendarmerie et police renforcent les contrôles tout le week-end

Dispositif gendarmerie ethylotest



Connaître les doses d'alcool

"Soufflez dans l'éthylotest, monsieur". Pas de surprise pour cet automobiliste arrêté par les gendarmes, le test est négatif. Ce n'est pas très surprenant en ce début après midi du 30 décembre. Pourtant, les gendarmes ont préféré mettre en placesur les routes, en prévision de la soirée du 31 décembre.En apparence, message reçu ! Les personnes contrôlées soufflent sagement dans l'éthylotest, puis acquiescent en écoutant les recommandations des gendarmes. "Je vais faire la même chose que tous les ans,", explique une jeune femme. Et le conducteur suivant de renchérir, "et si on ne trouve rien on dormira là bas !" Des réponses qui amusent les gendarmes. "Aujourd'hui, tout le monde a tout bon, mais ça ne sera pas la même chose lundi matin.", anticipe le colonel Philippe MirabaudLa limite autorisée, 0.5 gramme d'alcool par litre de sang, est parfois un peu floue pour les conducteurs., mais les quantités en questions correspondent à celles servies dans des bars et les restaurants. Or,Autre précision :. "Non, on ne dilue pas l'alcool dans un litre de café, en buvant de l'eau ou en mangeant un bonbon à la menthe. Ça ne sert absolument à rien", rappelle Anne Lavaud, de l'association "Prévention routière".Dans la nuit de dimanche à lundi, ce sont pas moinsdans le Pas-de-Calais. En tout, l'acool est responsable de 30% des accidents mortels.