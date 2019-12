SNCF : les horaires des trains évoluent, quels changements dans le Nord Pas-de-Calais ?

Horaires des trains : quels changements pour le Nord-Pas-de-Calais ?



Des trains supprimés avant et pendant les heures de pointes



Les grandes villes sortent gagnantes de la refonte



CITI, KRONO, PROXI... les nouveaux noms des TER

🔴Les horaires du dimanche 15 décembre et du lundi 16 décembre sont en ligne sur notre site TER Normandie et sont également disponibles dans l’assistant SNCF. 📲



🕗Le 15 décembre, changement annuel des horaires : vérifier bien les horaires de votre train. pic.twitter.com/HNqIWP1j49 — SNCF TER Normandie (@TERNormandie) December 14, 2019

Pour en savoir plus Les nouveaux horaires et plans de ligne sont disponibles sont le site des TER des Hauts-de-France.

À partir du 15 décembre 2019, l'offre des TER est repensée dans les Hauts-de-France et en Normandie. Cette refonte est le fruit d'un an et demi de négociations, parfois houleuses. Le maire de Templeuve-en-Pévèle, Luc Monnet, avait par exemple présenté sa démission pour protester contre la nouvelle grille qui supprimait 17 trains quotidiens dans sa gare.Les syndicats de Douai, Arras ou Templeuve-en-Pévèle s'étaient fortement mobilisés pour maintenir la fréquence des lignes de leurs villes.Dans le Nord Pas-de-Calais, 12 lignes sont touchées par des suppressions de trains avant 6h le matin. Par exemple, les lignesetperdent chacune un train. Les lignesetperdent toutes les deux deux trains avant 6h.Sur certaines lignes, des arrêts ont été ajoutés, ce qui rallonge le temps de parcours.Les nouveaux horaires sont favorables aux liaisons entre les plus grandes villes de la région. Ainsi, quatre trains quotidiens seront proposés en plus entreLa ligne à grande vitesse entreva aussi voir sa fréquentation augmenter de 11%. "Au global, on aura deux millions de voyageurs en plus à grande vitesse dans les Hauts-de-France", annonce M. Cotte-Martinon, le directeur des TGV dans le Nord.Les trains TER sont renommés en fonction des offres proposées. Les trains CITI concerneront les trains autour de Lille, les trains KRONO assureront les liaisons entre les grandes villes régionales et les PROXI se chargeront des petites gares et des zones rurales.Si l'offre globale s'améliore avec 25 000 places de plus dans les TER, les associations d'usagers s'inquiétaient de l'offre PROXI "catastrophique" chez nos confrères de La Voix du Nord . "Moins de trains le soir, peu ou plus de trains le week-end dans certains territoires, et certaines gares n’ont plus qu’un aller-retour par jour, le strict minimum pour ne pas fermer" alerte Gérard Dupagny, président d’À fond de train, une association d'usagers.La Région a investi 3 milliards d'euros pour permettre l'augmentation de l'offre dans les Hauts-de-France et des ajustements pourront avoir lieu dans les prochains mois.