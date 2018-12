Téléthon : 5 événements originaux près de chez vous dans le Nord et le Pas-de-Calais

Téléthon : Où iront vos dons en 2019 ?

Défis sportifs à Roubaix

Téléthon 59 Grand Lille Découvrez le programme en détail ! Divers activités sportives au choix vous sont proposées. #Téléthon2018 #téléthonlille #vaincrelamaladie ✌️

Soirée électro à Ronchin

Photos dédicacées de joueurs du RC Lens à Merlimont

Téléthon Merlimont Voici ci dessous le programme complet du téléthon de merlimont. Merci à tous les acteurs (associations, mairie, commerçants, artisans, particuliers...) pour avoir proposé les animations. Un...

Un plongeon pour le Téléthon à Audruicq

Téléthon 62 C Cela vous dit un plongeon pour le Téléthon ? Ce vendredi et ce samedi, la piscine d'Audruicq ouvre exceptionnellement ses portes (et ses bassins) pour la bonne cause ! 👍 Il y aura diverses séances et...

Objectif 1 million de crêpes vendues à Lens

Téléthon Pas de Calais secteur Est-62 1 crêpe = 1 don! A Lens la maison des Jeunes se prépare à participer au défi "1 million de crêpes pendant les 30 heures Téléthon" et plein d'autres choses au programme...

L'heure est aux derniers préparatifs pour les bénévoles : le Téléthon, ça commence demain ! Plusieurs dizaines d'artistes seront mobilisés à Paris, dont le parrain de cette édition, Pascal Obispo, pourdiffusé sur France 2 et France 3.L'an dernier, les dons ont permis de consacrer 34 millions d'euros à l'aide aux malades, et 59,3 millions d'euros à la recherche. Mais le Téléthon, ça se passe surtout en régions.. La liste des manifestations par département est disponible sur le site du Téléthon Et 2018 est une année particulière puisque. Depuis sa fondation, en 1958, elle se bat pour la reconnaissance des maladies neuromusculaires délaissées jusqu'alors, la prise en charge des malades et le développement des thérapies.Aujourd'hui, les dons récoltés ont permis de faire depour des maladies qu'on considérait comme incurables. Cartes du génome humain, amélioration du diagnostic... La "révolution génique" a permis d'améliorer la prise en charge médicale des malades.Mais c'est aussiqui a changé au fil des années. Certaines pathologies reconnues comme "rares" bénéficient de programmes spéciaux et les personnes handicapées sont mieux accompagnées par les institutions.A J-1 du lancement de la campagne 2018, vous pouvez déjà faire un don en ligne . Et pour ceux qui veulent se mobiliser sur le terrain, on a fait la liste des principale animations dans la région.La ville a prévu un programme sportif pour ce weekend de Téléthon. Marche nordique,, renforcement musculaire... Les sportifs de tous niveaux pourront participer.Des activités adaptées aux familles sont également prévues. Les enfants pourront s'exercer àce samedi dès 9h30. Plus d'informations sur la page Facebook de l'événement C'est un événement peu banal qui va avoir lieu pour le Téléthon à Ronchin : l'association Hope & Mix va organiserà la brasserie QG ce samedi. La première partie de soirée, vous pourrez profiter d'unaccompagné de chants, danses et autres spectacles.Et à partir de 23h, la soirée musicale pourra commencer. Différents DJ emmèneront les participants dans leur univers respectif. Prix de la soirée complète en prévente : 15,99 euros et 10,99 euros pour la soirée seule."Notre objectif : réussir à sensibiliser et àlors d’une soirée sur le thème de la musique", expliquent les membres de Hope & Mix. Sur place, des urnes seront aussi disponibles pour vos dons à l'association. Et l'argent récolté sera reversé au Téléthon, bien sûr.Les Sang et Or se sont prêté au jeu pour le Téléthon. Plusieurset autres produits dérivés à l'effigie du RC Lens vont être vendus à Merlimont, au café Le Celtic, rue Auguste Biblocq. Des produits alimentaires seront également vendus au profit de l'association, de 8h à 12h30 ce samedi.D'autres animations auront lieu tout le weekend à Merlimont : une, une rencontre avec le grand Schtroumph pour les enfants ou encore un concert de Noël à l'église. La liste complète des activités ici La piscine d'Audruicq ouvre exceptionnellement ses portes (et ses bassins) pour la bonne cause ce samedi de 14h30 à 17h30 et de 18h à 19h. Au programme :et des records à battre pour les meilleurs nageurs...L'entrée est àet l'intégralité de la recette sera reversée au Téléthon. Toutes les informations sur le site de la Ville C'est un défi ambitieux que s'est lancé la Maison des jeunes à Lens :. Des animations sont organisées depuis mercredi et le dernier jour du défi, c'est demain à 13h30.