Tennis : la Nordiste Mladenovic décroche son premier Masters en double

La deuxième Française en Masters double

La Française originaire de Saint-Pol-sur-Mer, Kristina Mladenovic, a remporté le Masters de tennis en double. Elles se sont imposées en finale contre la paire tchèque Barbara Krejcikova et Katerina Siniakova, à Singapour.Mladenovic et Babos signent leur, après leur sacre en Grand Chelem à l'Open d'Australie en janvier et un titre à Birmingham, sur gazon, en juin.Les deux joueuses ont également atteint laen septembre où elles ont été battues par la paire australo-américaine Ashleigh Barty/Coco Vandeweghe.La Nordiste de 25 ans décroche son, alors que Babos s'était déjà imposée dans ce tournoi réunissant les meilleures paires du monde l'an passée, associée à la Tchèque Andrea Hlavackova."C'est une belle histoire, le premier tournoi de la saison que l'on a disputé ensemble on l'a gagné [à l'Open d'Australie], et", a commenté Mladenovic après la remise du trophée."Émotions incroyables d'ajouter ce trophée si prestigieux à nos carrières et!", a ajouté "Kiki" sur les réseaux sociaux.Elle est laà inscrire son nom au palmarès du Masters en double. En 1979, Françoise Dürr s'était imposée à New York avec la Néerlandaise Betty Stove.