Le tennisman nordiste Lucas Pouille en dédicaces à Loon-Plage

Il reste attaché à son premier club

Une médaille de plus pour le Nordiste Lucas Pouille. Mais celle-ci est hautement symbolique :On le rappelle, Lucas Pouille a offert fin novembre dernier laà l'équipe de France de tennis, grâce à sa victoire lors du cinquième et dernier match de la finale, face au Belge Steve Darcis. Une bonne raison pour les Loonois de venir le saluer.En attendant, le tennisman est allé à la rencontre des habitants à la salle Coluche,comme vous pouvez le voir sur la vidéo postée par Radio 6 sur Facebook.Le Loonois reste attaché à son premier club, le TC Loon Plage. En témoigne cette anecdote : en 2016, avant un tournoi de Wimbledon, Lucas Pouille a passé tout un dimanche à encourager le TC Loon Plage, qui jouait un barrage d’accession en Nationale 1 B.