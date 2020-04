Touquet Music Beach, Nuits secrètes, Rock en stock... : les festivals nordistes entre annulations, questions et reports

Nuits secrètes à Aulnoye-Aymeries : "Rendez-vous en 2021"

Touquet Music Beach Festival : à 3 jours près ?

Rock en Stock à Étaples : "Le bon sens nous laisse à penser que ça va être compliqué"

Festival de la Côte d'Opale : maintien, report ou annulation ?

Le ministère de la Culture crée une cellule d'accompagnement pour soutenir les festivals Début avril, le ministre de la Culture Franck Riester a annoncé la mise en place d’une cellule d’accompagnement des festivals pour faire face à la crise sanitaire. Un accompagnement "au cas par cas" est proposé afin de recenser "les différents besoins et d’adapter la réponse de l’État."

Mi-avril, le Main Square Festival d’Arras annonçait son report à l’été 2021 suite aux annonces d’Emmanuel Macron interdisant les grands rassemblements "au moins jusqu’à mi-juillet." Ce mardi, Edouard Philippe a présenté un plan de déconfinement devant les députés,Résultat : les festivals prévus cet été dans le Nord et le Pas-de-Calais sont annulés les uns après les autres.Bernard Baudoux, maire d’Aulnoye Aymeries, ne cache pas sa tristesse dans un message posté sur Facebook. L’annonce du gouvernement balaie les derniers espoirs du maire de la commune de voir se tenir la 19ème édition du festival les 24, 25 et 26 juillet prochains.Dans son message, Bernard Baudoux tient à rappeler que depuis sa création, jamais le festival n’avait du annuler sa tenue, y compris après les attentats de Nice en 2016.Depuis le début de la crise sanitaire, les organisateurs du festival ont tenté coûte que coûte de maintenir les festivités tout en informant le public chaque semaine de l'évolution de la situation. Teasing sur les réseaux sociaux, appel aux bénévoles dans l'espoir d'un maintien du festival...Ces dernières années, les Nuits Secrètes n’ont cessé de grandir, pour accueillir plus de 50 000 festivaliers sur 3 jours en 2019. L’édition 2020 devait notamment accueillir le rappeur Lomepal, Philippe Katherine, le groupe anglais Foals ou encore Aya Nakamura.Également à la tête du festival dunkerquois La Bonne Aventure initialement prévu à la fin du mois de juin, les organisateurs ont émis l'hypothèse de reporter cette quatrième édition au mois de septembre, "si les conditions sanitaires le permettent."La cinquième édition du festival de musique électronique , initialement prévue les 28 et 29 août, devait accueillir des DJ de renom comme Paul Kalkbrenner ou Petit Biscuit.Lors de son inauguration en 2016, 5 000 festivaliers s’étaient rassemblés pendant deux jours sur la plage du Touquet pour vibrer au rythme de l’électro. Ils étaientSuite aux annonces du gouvernement, la tenue d’un tel rassemblement en août semble donc impossible. Les organisateurs sont actuellement en train de travailler sur une solution alternative. Leur décision finale sera communiquée sur les réseaux sociaux de l'événement.Le festival de musique actuelle Rock en Stock, programmé sur 3 jours à Etaples du 7 au 9 août, navigue dans le flou le plus total. "La décision d’annulation n’est pas encore prise" nous indique Thierry Malfoy, président de l'association organisatrice du festival. En effet, le, soit un peu moins que la jauge maximale fixée par le Premier ministre.Mais l'avenir du festival est plus que jamais incertain. "À vrai dire, on continue de travailler comme si le festival allait avoir lieu (…) mais le bon sens nous laisse à penser que ça va être compliqué" déplore Thierry Malfoy " et "si festival il y a, comment appliquer les gestes barrière ?"Un prochain point d'étape devrait être réalisé dans 3 semaines avec le conseil d'administration de l'association pour décider du maintient ou de l'annulation de l'édition 2020 du festival Rock en Stock.L'édition 2020 du festival doit se tenir du 15 au 26 juillet à Boulogne-sur-mer et dans les villes partenaires comme Neufchatel-Hardelôt ou Le Portel. Vanessa Paradis, Lomepal, Jeanne Cherhal ou encore Maxime Le Forestier complètent la programmation 100% chanson française.Impossible cependant pour la direction de statuer pour le moment sur la tenue ou non du festival. "Tous les éléments ne sont pas réunis" nous indique-t-on. Maintenir, reporter ou annuler ? Les trois scénarios sont étudiés.La diversité des lieux de représentation représente unpour les organisateurs. Certains concerts comme celui de Lomepal ou de Vanessa Paradis sont prévus en extérieur sur le site de l'Éperon à Boulogne-sur-mer, ayant une capacité d'accueil pouvant grimper jusqu'àD'autres structures ont des capacités d'accueil bien moindres. Par exemple, les concerts programmés à l'Hôtel du Parc à Neufchâtel-Hardelôt peuvent accueillir jusqu'à