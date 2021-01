Traversées de la Manche : trente migrants, dont trois enfants, secourus dans le détroit du Pas-de-Calais

Trente migrants, dont trois enfants, ont été secourus en mer au large de Gravelines et de Boulogne-sur-Mer. Ils ont été ramenés sur les côtes françaises lundi matin alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Angleterre à bord de deux embarcations de fortune.

Deux sauvetages ont eu lieu dans la nuit de dimanche 10 à lundi 11 janvier, dans le détroit du Pas-de-Calais. Au total, trente migrants dont trois enfants ont été secourus. Depuis le début de l’année 2021, au moins six sauvetages ont été menés dans le détroit du Pas-de-Calais.

18 migrants, dont trois enfants, secourus au large de Gravelines

Après avoir aperçu une embarcation au large de Gravelines, un ferry a prévenu le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez. Parmi les 18 naufragés découverts sur l’embarcation de fortune se trouvent une femme et trois enfants.

Un navire de la Marine nationale, dépêché sur place, a pu récupérer les 18 migrants tous sains et saufs, avant de les ramener au port de Calais vers 10 heures ce matin, où ils ont été pris en charge par les pompiers et la police aux frontières (PAF).

[#Sauvetage] de 30 migrants dans le détroit du Pas-de-Calais grâce au concours du BEGM Thétis et de l'🚁 Dauphin de la @MarineNationale et des @SauveteursenMer de @Ville_Boulogne sous la coordination du #CROSS Gris-Nez ➡️ https://t.co/ejddCc7YWg pic.twitter.com/0u6tRRIkj3 — Préfecture maritime Manche et mer du Nord (@premarmanche) January 11, 2021

12 migrants sauvés par la SNSM entre Hardelot et Boulogne-sur-Mer

Un peu plus tard dans la nuit, le CROSS est prévenu par le SAMU du Pas-de-Calais qu’une embarcation en difficulté avec à son bord douze migrants est repérée entre Hardelot et Boulogne-sur-Mer.

Un hélicoptère de la Marine nationale a été envoyé sur place. Dans le même temps, un canot de la société nationale de sauvetage en mer (SNSM) a été engagé et a pu récupérer les naufragés avant de les ramener à Boulogne-sur-Mer vers 10 heures ce matin. Les douze migrants ont également été pris en charge par les pompiers et la PAF.

Plus de soixante migrants secourus depuis le 1er janvier 2021

Au moins six sauvetages ont déjà eu lieu au large du littoral du Nord Pas-de-Calais depuis le 1er janvier 2021, supervisés par le CROSS Gris-Nez. 66 migrants ont été secourus et ramenés sur le littoral français.

En 2020, un peu moins de 10 000 traversées ou tentatives de traversée de la Manche pour rejoindre les côtes Anglaises ont été recensées, soit quatre fois plus qu’en 2019. L’année dernière, six personnes ont péri et trois ont disparu.