VIDÉO. Nord Pas-de-Calais : les contrôles de police renforcés durant tout l'été

Nord Pas-de-Calais : les contrôles de police renforcés cet été

Reportage de Jean-Marc Devred et Valentin Le Roux.

Inquiétante augmentation des accidents mortels dans la région

En cette période estivale, les services de police renforcent les contrôles sur les routes de la région. C'était le cas ce matin, mercredi 17 juillet, près de Dunkerque, à la sortie de Coudekerque-Branche.Police et gendarmerie ont constaté une forte augmentation des accidents mortels depuis le début de l'année dans la région, où les chiffres sont supérieurs à la moyenne nationale Dans le Nord Pas-de-Calais, 78 accidents mortels au total pour le 1er semestre, avec une augmentation particulièrement forte dans le Pas-de-Calais : 21,43% d'accidents mortels en plus contre 5% dans le Nord.Les causes sont variées mais récurrentes : consommation d'alcool ou de stupéfiants, usage du téléphone portable et vitesse excessive. "On pense que la dégradation des radars n'est pas étrangère à ce phénomène puisqu'on a constaté une augmentation de la vitesse sur les routes, explique Nathalie Lanciel, directrice régionale de l'association prévention routière. Et l'augmentation de la vitesse, c'est mécanique : de fait, cela augmente le nombre ou la gravité des accidents sur la route."Face à cette augmentation inquiétante des accidents mortels, la direction départementale de la sécurité publique du Nord va intensifier les contrôles durant tout l'été, la période estivale étant particulièrement propice aux mauvais comportements.Rien que dans le Nord, la police a réalisé plus de 3 400 contrôles routiers depuis le début de l'année. Un effort qui ne va pas se relâcher.