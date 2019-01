VIDEO. Les Nordistes Dany Boon et Valérie Bonneton réunis au théâtre dans “Huit euros de l'heure”

Les Nordistes Dany Boon et Valérie Bonneton réunis au théâtre dans "Huit euros de l'heure"

Des carrières au destin croisé

Il est d'Armentières, elle de Somain : Dany Boon et Valérie Bonneton se retrouvent ensemble dans la pièce "Huit euros de l'heure". Elle sera à l'affiche du prestigieux Théâtre Antoine , à Paris, jusqu'au 31 mars.Dany Boon y interprète Jacques et Valérie Bonneton Laurence, un couple qui va, Rosa, des dangers qu'elle court.... car à chaque fois qu'il lui arrive malheur, il leur arrive exactement la même chose.Si, cette expérience au théâtre réunissant les deux Nordistes est une première."On s'entend très bien. On a une belle écoute l'un de l'autre, il y a une vraie envie de s'amuser", assure Dany Boon. "Et c'est une nouvelle expérience puisque Dany, c'est rare de le voir au théâtre", reprend Valérie Bonneton. "", plaisante le Nordiste.Les deux Ch'tis connaissent depuis toujours. Déjà, ils ont souvent tourné ensemble après, à la télé ou au cinéma. Elle était Louloute, l'ex de Valentin alias Dany Boon dans son dernier film, "".Ils jouaient aussi un couple divorcé dans "" avant de se retrouver dans "", de Dany Boon qui l'emmène partout dans ses nombreuses aventures. Se retrouver sur scène était alors une évidence."J'ai envoyé la pièce à Valérie Bonneton et c'est elle qui a eu l'idée de l'envoyer à Dany Boon, avoue Sébastien Théry, l'auteur de la pièce. Je n'aurais jamais osé lui envoyer parce qu'il fait beaucoup de cinéma, je ne l'ai pas vu souvent au théâtre et il a l'air très pris. Et."Un début d'année à toute allure, au théâtre, pour les Nordistes qui interprètentdont le coeur bat la chamade. Et dans la vie, tous deux restent liés par