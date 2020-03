VIDEO TUTO. Coronavirus : lavage des mains, désinfection, aération... les bons gestes d'hygiène à adopter, même confinés

1. Le lavage hygiénique des mains

Le tuto de notre médecin du travail nordiste pour adopter les meilleures règles d'hygiène en ces temps de confinement.



2. La désinfection des surfaces



3. Aérer son intérieur



4. Organiser son foyer

Quelques principes :

Tout d'abord, le vernis, les bagues, les bracelets, c'est fini. Avec quoi se lave-t-on les mains ? Quand on est chez soi, en priorité avec du savon liquide et des mouchoirs en papier pour s'essuyer, qu'on va jeter directement dans la poubelle.Si on est à l'extérieur, avec de la solution hydroalcoolique. Comment faire ? Une ou deux pressions sur le flacon pompe. Puis on frotte, dans l'ordre :► paume contre paume► paume contre dos de la main, pour les deux mains► ensuite, on entrelace bien► extrémités des doigts, au creux de la paume► puis on tourne autour de chaque doigt. On est généreux, on fait les dix► on termine par les ongles, qui sont de vrais petits réservoirs de germes, donc on s'applique précautionneusement► et enfin les poignets► pour sécher, avec la solution hydroalcoolique, on se frottera les mains jusqu'à séchage completC'est le deuxième geste barrière au sein de la maison. Il est conseillé de laver les surfaces avec du savon ou du vinaigre d'alcool, et mieux encore, la désinfection avec de l'eau de javel ou un produit désinfectant étiqueté détruisant les bactéries et les virus à 99%.A nettoyer : poignées de portes, poignées de fenêtres, parce qu'on va aérer donc on va les toucher régulièrement. Et puis tout ce qu'on touche au quotidien, ordinateur, souris, etc.On aère les maisons régulièrement, au maximum, deux fois par jour, dix minutes, en grand.► augmenter la fréquence de lavage du linge, tout particulièrement la literie, si possible à plus de 60°► ne pas oublier de fermer l'abattant des WC parce que sinon, quand on tire la chasse d'eau, c'est une vraie diffusion dans toute la pièce► quand on rentre chez soi, enlever ses chaussures et remettre simplement ses pantoufles, c'est tout simple► quand on fait les courses, on ne sait pas combien de temps le virus est vivant sur les courses, donc si elles peuvent rester en attente, à l'entrée de la maison avant d'être manipulées, on peut attendre trois jours avant de les utiliser et ce sera beaucoup plus efficace.