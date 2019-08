World Beer Awards 2019 : avec 5 brasseries distinguées, le Nord est le département le plus récompensé en France

Le Nord, le département le plus récompensé en France

5 brasseries du Nord et 1 brasserie du Pas-de-Calais ont été distinguées lors du concours international de la bière, les World Beer Awards , a annoncé le jury ce mercredi 28 août dans un communiqué.Dans le Nord, ce sont les brasseries Duyck (Jenlain), Lilloise (Lyderic), Lepers (L'Angelus), du Pays Flamand (Anosteké) et Moulins d'Ascq qui ont été distinguées. Dans le Pas-de-Calais, la brasserie Castelain a aussi reçu une récompense.Cette compétition de référence existe depuis 10 ans et réunit plusieurs centaines de brasseries et des milliers de marques du monde entier. Elle a eu lieu le 7 août, à Londres. Dans le détail , la brasserie artisanale et biologique Moulins d'Ascq a été recompensée par sa bière IPA, tout comme la brasserie Castelain. La brasserie Lilloise, qui produit les bières de la marque Lyderic, a été distinguée pour sa bière blonde, rouge et de saison.La bière L'Angelus ambrée, de la maison Lepers, ainsi que la bière Jenlain ambrée et la grand cru, de la brasserie Duyck, ont aussi reçu une récompense.Enfin, la brasserie du Pays flamand a été la plus médaillée : l'Anosteké de saison et IPA, la Bracine triple et blonde, la MAMA imperial happy season ont reçu un prix.Avec 5 brasseurs récompensés, le Nord est le département en France le plus distingué par le World Beer Awards 2019. Au niveau national, la France s'en est aussi bien sorti, en concurrence avec toute la zone Europe : 156 médailles ont été décernées à nos brasseurs pour la saveur et le style de leurs bières.