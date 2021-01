Nord Pas-de-Calais : 5 questions sur les repas à 1 euro pour les étudiants

Comment ça marche ? Quels sont les restaurants universitaires ouverts dans le Nord et le Pas-de-Calais ? Pourquoi une telle mesure ? On répond à vos questions.

Les Restaurants Universitaires du Nord et du Pas-de-Calais proposent des repas à emporter à 1 euro pour tous les étudiants, qu'ils soient boursiers ou non.

L’annonce a été faite par le Président de la République jeudi 21 janvier dernier. Dès la semaine du 25 janvier, tous les étudiants, boursiers ou non, pourront bénéficier de deux repas par jour au tarif de 1 euro.

C'est ce que les Crous proposeront désormais à tous les étudiants qui en auront besoin. Qu’ils soient boursiers ou non. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 21, 2021

Dans le Nord Pas-de-Calais, les Crous sont en train de déployer cette nouvelle aide : "la mesure est d’ores et déjà effective dans les RU de Lille, indique le Crous. Le déploiement s’effectue progressivement cette semaine partout dans la région." On répond à vos questions.

1. Qui pourra en bénéficier dans le Nord et le Pas-de-Calais ?

Cette offre, jusqu’à présent proposée aux étudiants boursiers une seule fois par jour, est désormais étendue à tous les étudiants et concerne le repas du midi et le repas du soir. Concrètement, les 180 452 étudiants du Nord et du Pas-de-Calais sont concernés par la mesure. A noter qu'il y a 62 591 étudiants boursiers dans les deux départements.

2. Comment ça marche concrètement ?

Pour pouvoir bénéficier de cette offre, les étudiants doivent – si ce n’est déjà fait - activer leur compte Izly. Un compte à recharger avec de l’argent pour ensuite pouvoir payer via celui-ci.

Attention cependant à ne pas oublier qu’il est interdit de manger sur place, les repas devront ainsi être emportés. Autre élément à prendre en compte, le couvre-feu. Ainsi, les points de distribution ne pouvant servir après 18 heures, il est donc possible pour les étudiants de retirer deux repas lors d’une seule et même visite.

3. Quels sont les repas servis ?

Dans les Restaurants Universitaires du Nord et du Pas-de-Calais ouverts, le repas est composé d’une entrée, d'un plat chaud, d'un fromage et d'un dessert. Dans les cafétariats, ce sera plutôt un sandwich avec une bouteille d'eau et un dessert.

4. Pourquoi cette mesure ?

Cette mesure intervient alors que les étudiants subissent de plein fouet la crise sanitaire : isolement, détresse psychologique mais également précarité. Emmanuel Macron a donc voulu afficher son soutien aux jeunes, alors qu’il a rappelé qu’un retour à la normale n’était pas envisageable pour ce second semestre.

5. Où les étudiants peuvent-ils aller chercher leurs repas ?

Campus Cité Scientifique

RU Sully : 11h30 à 14h – 16h à 17h45

RU Barrois : 11h15 à 13h30

RU Pariselle : 11h15 à 13h30

Campus Pont-de-Bois

RU Flers : 11h à 13h30

Florès café : 8h à 15h

Campus Moulins-Lille

RU Châtillon : 16h à 17h45

RU de Droit : 11h30 à 13h30

Campus Roubaix-Tourcoing

Botaniques : 11h30 à 13h30

Class Crous : 8h à 14h

Campus Santé

RU Châtelet : 11h30 à 13h30

Campus Artois

RU Arras : 11h15 à 13h30

Ru Douai : 11h15 à 13h30

RU Lens : 11h15 à 13h30

Béthune : 11h30 à 14h

Campus Valenciennes

Cafétéria Mousseron : 7h30 à 17h45 sans interruption

RU Mont Houy 1 : 11h15 à 13h30

RU Ronzier : 11h15 à 13h30

RU Cambrai : 11h30 à 14h

Campus Littoral

RU Boulogne : 11h15 à 13h45

RU Longuenesse : 11h30 à 13h30

RU Calais : 11h30 à 13h30

Le nombre de points de vente devrait s’étoffer dans les semaines à venir, du fait de l’augmentation prévue du nombre de cours en présentiels.