Un Nordiste arrêté à Roubaix par la police belge après une folle course-poursuite

Deux personnes en fuite

Tout commence par un vol de camionnette à Zwevegem (Flandre - Belgique). La police est alerté et le fuyard est repéré sur l'E17 près de la frontière. Une course-poursuite s'engage alors entre les forces de l'ordre belges et le camion volé.Au volant, un Roubaisien qui prend tous les risques, roule à 200 km/h et passe la frontière. Les services de police français sont également informés et ils donnent leur accord pour que leurs homologues continuent la poursuite en vertu des accords de coopération transfrontaliers.L'homme tente de ralentir la voiture de police en jetant des objets, notamment une perceuse, précise Focus WTV . À Roubaix, le véhicule fait une sortie de route et heurte une voiture garée. Le véhicule est bloqué et les trois personnes à bord s'enfuient. L’un des trois passagers est arrêté. Il est remis à la police française. Les deux autres sont toujours en fuite.L'enquête est toujours en cours.