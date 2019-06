Le Nordiste Benjamin Pavard veut “tout casser” en Ligue des champions avec le Bayern

Arriver "déterminé et frais" au Bayern

Le défenseur de l'équipe de France, originaire de Jeumont (Nord), Benjamin Pavard s'est dit prêt à "tout casser" avec le Bayern Munich qu'il rejoindra cet été et avec lequel il espère remporter la Ligue des champions."Quand on goûte à la Coupe du monde, on a envie de gagner encore plus de trophées", a déclaré le Nordiste champion du monde de 23 ans jeudi en conférence de presse à Clairefontaine, où les Bleus préparent leur match de qualification à l'Euro-2020 contre la Turquie.La C1 qu'il va découvrir, "c'est la meilleure compétition qui puisse exister après la Coupe du monde. Donc l'année prochaine, j'espère la remporter avec le Bayern", a-t-il ajouté.Le défenseur dont l'équipe, Stuttgart, a été reléguée en D2 allemande, s'était engagé avec le Bayern Munich en janvier et rejoindra le club champion d'Allemagne en juillet."J'espère sur la durée faire partie des cadres et gagner énormément de titres", a affirmé le Nordiste, qui se tient prêt à jouer aussi bien au poste de défenseur central que celui de latéral droit. Il retrouvera sur les lignes arrières son coéquipier en sélection Lucas Hernandez, qui a également été recruté par l'ogre bavarois."Maintenant, je vais profiter des vacances pour bien me ressourcer et arriver déterminé et frais au Bayern Munich. Me connaissant, je sais que j'aurai la tête au Bayern et à tout casser l'année prochaine", a ajouté l'ancien joueur du LOSC.