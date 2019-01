Open d'Australie : le Nordiste Lucas Pouille profitera-t-il d'un “effet Mauresmo” ?

Aux portes du Top 30

Mauvais démarrage en Australie

Dix Français en lice

Symbole d'un tennis français en souffrance en 2018, le Nordiste Lucas Pouille,, Gasquet et consorts, s'en remet à Amélie Mauresmo pour trouver un nouveau souffle . Dès l'Open d'Australie ?L'année dernière, à 24 ans, P ouille est entré brièvement dans le top 10 – une semaine en mars – avant que sa progression ne s'enraye subitement. L'envie évanouie, la suite n'a été qu'un long chemin de croix,Après s 'être séparé en fin de saison de l'entraîneur qui a accompagné ses jeunes années sur le circuit, Emmanuel Planque , il a porté son choix surpour reprendre sa marche en avant, conquis par "son expérience en tant que joueuse et entraîneur". Elle a abandonné le capitanat de l'équipe de France de Coupe Davis pour le guider, séduite par le discours emprunt de "beaucoup d'envie de mettre en place des choses assez ambitieuses" de son nouvel élève.Avec Mauresmo, Pouille,, s'est attaché les services de la joueuse au palmarès le plus prestigieux du tennis français moderne, forte de deux titres en Grand Chelem (Open d'Australie et Wimbledon en 2006), d'un Masters (2005) et d'une Fed Cup (2003), et la seule à avoir occupé le trône de n°1 mondiale (39 semaines entre 2004 et 2006). Celle aussi qui a e, membre du "Big Four", pendant près de deux ans,Le duo a entamé sa collaboration début décembre, à Paris, Dubaï, puis en Australie.Pas de miracle du jour au lendemain:, trois à la Hopman Cup, compétition par équipes mixtes à Perth (contre Ebden, Zverev et Ferrer), avant de tomber au premier tour à Sydney, face au jeune Russe Andrey Rublev (6-2, 6-3)., on sait que c'est un long chemin, on essaie de travailler dur, du mieux possible", a-t-il décrit à la sortie de l'entraînement dimanche.L'Open Australie sera l'occasion d'un premier point d'étape pour mesurer un éventuel "", sachant que Melbourne ne sourit pas au Nordiste: il n'y a jamais franchi le premier tour en cinq participations. Il débutera mardi face au Kazakh Mikhail Kukushkin (56e). Vaincra-t-il le signe indien cette année ?Avec Pouille,. L'un deux offrira-t-il au tennis tricolore masculin son premier quart de finale en Grand Chelem depuis deux ans,Côté féminin, en tout cas, le début du tournoi n'a pas souri à l'autre joueuse Nordiste, la n°2 française Kristina Mladenovic (45e), éliminée d'emblée par la Croate 29).