La Nordiste Maëva Coucke, Miss France 2018, va représenter la France à Miss Univers

Une deuxième Miss Univers nordiste ? Pourquoi pas... Le comité Miss France a annoncé ce lundi que Maëva Coucke, Miss France 2018, Miss Nord Pas-de-Calais 2017 représenterait la France dans ce concours mondial."Je suis heureuse de pouvoir représenter notre pays une seconde fois à un concours international", a indiqué Maëva Coucke sur Instagram . "Miss Univers est pour moi un nouveau challenge, un nouveau défi que je compte bien relever pour aller le plus loin possible dans cette aventure et vous rendre fier! Je suis une compétitrice dans l’âme alors comptez sur moi pour tout donner, ma préparation a déjà commencé et j’espère que vous serez à mes côtés car votre soutien m’est important."Vaimalama Chaves, Miss France 2019, avait fait savoir depuis longtemps qu'elle ne souhaitait pas concourir pour Miss Univers. Le comité Miss France a donc décidé de faire confiance à la Nordiste,Maëva Coucke avait participé à Miss Monde, un concours concurrent, l'année dernière. Elle avait terminé à la douzième place.La Nordiste Iris Mittenaere a remporté le titre de Miss Univers en 2016. Miss Univers 2019 se déroulera à la fin de l'année.