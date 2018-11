Le Nordiste Pierre Richard obtient sa (deuxième) statue de cire au Musée Grévin

Pierre Richard et son double en direct de @Grevin_Paris pic.twitter.com/i5k2MzCkfv — CineComedies (@CineComedies) 19 novembre 2018

Ils sont désormais deux (ou trois, si on compte l'original). L'acteur nordiste Pierre Richard a inauguré lundi soir sa nouvelle statue de cire au musée Grévin.Celle-ci le montre, tout sourire, habillé d'un costume noir et des chaussures dépareillées, en guise de clin d'oeil au " Grand blond avec une chaussure noire , et le comédien originaire de Valenciennes compte désormaisà se trouver en doublon, aux côtés du Général de Gaulle, de Julien Clerc, de Michel Drucker, de Bernard Pivot et de Jean-Paul Gaultier.