Un Nordiste refoulé de l'Armada de Rouen parce qu'il porte... une veste jaune

Armada de Rouen : un visiteur venu du Nord refoulé car... il est pris pour un gilet jaune à cause de sa veste. https://t.co/kUEYh97BCe pic.twitter.com/IPI91aOffu — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) 11 juin 2019

Excès de zèle ? Manque de discernement ? Un habitant de Nieppe, près d'Armentières (Nord), a en tout cas le sentiment d'avoir été discriminé samedi dernier à Rouen. Alors qu'il souhaitait se rendre à l'Armada (rassemblement de grands voiliers), des policeirs lui ont refusé l'entrée. Motif : port d'un manteau de randonnée jaune."Au début je n'y crois pas, je pense que c'est une blague, raconte Jean-François Douillet, 59 ans à France Bleu Normandie . En fait, après plusieurs minutes, il me montre un arrêté préfectoral qui interdit effectivement le port de chasuble fluorescente"."Sont notamment interdits d'accès dans le périmètre-tout vêtement susceptible d'entraîner une confusion sur l'appartenance à un service de sécurité ou de secours (brassard, vêtement indiquant "sécurité" ou secours, chasuble fluorescente...""Ce jour-là, les gilets jaunes avaient prévu de manifester, c'était tendu", précise également une source policière.Résultat : une journée de visite touristique gâchée : "On s'est donc séparés, le reste de ma famille a visité l'Armada et moi je me suis promené dans Rouen de 11 heures jusqu'à minuit et le départ du bus. J'étais tout seul avec mon sandwich", raconte Jean-François Douillet, en colère. Tellement en colère qu'il a décidé de saisir le Défenseur des Droits pour raconter son histoire. Il a également écrit au Préfet de Seine-Maritime et au maire de Rouen.