Les Nordistes Benjamin Pavard et Raphaël Varane sont désormais chevaliers de la Légion d'Honneur

"Frappe de bâtard"

Les Nordistesetfont partie de la promotion de la Légion d'honneur du 1janvier, au même titre que le reste de l'équipe de France de football, championne du monde, ainsi que de plusieurs autres personnalités ou citoyens.Les joueurs, titulaires et remplaçants de l'équipe de France de foot, tous faits chevaliers, bénéficient d'une "" et ont été distingués pour "".En 1998, lors de leur précédente victoire en Coupe du monde, la Légion d'honneur avait également été attribuée aux joueurs de l'équipe de France ainsi qu'aux présidents de la Fédération et de la Ligue nationale de football et au sélectionneur.Qu'il s'agisse duou de, les joueurs nordistes n'ont pas démérité pendant la Coupe du Monde en Russie. La "frappe de bâtard" de Benjamin Pavard avait même été élue meilleur but de la compétition "Cette promotion rassemble au totalréparties àentre 345 chevaliers, 42 officiers, 9 commandeurs, 4 grands officiers et 2 grand'croix", a indiqué la grande chancellerie de la légion d'honneur dans un communiqué.Parmi eux se trouvent, pêle-mêle, l'écrivain, l'historienne et sinologue, le politologue franco-allemand, le poète et académicien, les comédiennesetou encore